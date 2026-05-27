FC Barcelona blisko głośnego transferu. Oferta przyjęta!

20:45, 27. maja 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

FC Barcelona dopina wielki transfer z Premier League. Katalończycy sprowadzą Anthony'ego Gordona za 70 milionów euro plus 10 milionów w formie bonusów. Wkrótce Anglik przejdzie testy medyczne na Camp Nou.

Joan Laporta
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Anthony Gordon przenosi się z Newcastle United do Barcelony!

FC Barcelona dopięła pierwszy wielki transfer przed nowym sezonem. Jak poinformował Fabrizio Romano swoim słynnym hasłem „Here we go”, do katalońskiego klubu trafi Anthony Gordon z Newcastle United. Porozumienie pomiędzy klubami zostało już osiągnięte, a oferta Barcelony została zaakceptowana zarówno przez zarząd Newcastle, jak i właścicieli klubu z Arabii Saudyjskiej.

Katalończycy zapłacą za Anglika 70 milionów euro kwoty podstawowej. Dodatkowe 10 milionów euro ma opiewać w formie bonusów. Blaugrana miała już uzgodnić z zawodnikiem warunki indywidualnego kontraktu, dlatego obecnie transfer znajduje się na ostatnim etapie finalizacji. Gordon ma przejść badania medyczne jeszcze w tym tygodniu, a następnie podpisać kilkuletnią umowę z mistrzem Hiszpanii.

Na Camp Nou chcą dopiąć wszystkie formalności przed wyjazdem zawodnika na przygotowania związane z mistrzostwami świata. Gordon ma za sobą znakomity sezon w barwach Newcastle United. 25-letni skrzydłowy zdobył 17 bramek i zanotował pięć asyst w 46 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Hansi Flick ceni wszechstronnych zawodników ofensywnych, a Anglik może występować zarówno na lewym skrzydle, jak i w roli środkowego napastnika. Transfer Gordona pokazuje, że Barcelona zamierza mocno wejść w letnie okno transferowe i budować skład zdolny do walki o ponowny triumf w La Liga oraz Lidze Mistrzów.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości