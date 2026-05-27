FC Barcelona blisko głośnego transferu. Oferta przyjęta!

FC Barcelona dopina wielki transfer z Premier League. Katalończycy sprowadzą Anthony'ego Gordona za 70 milionów euro plus 10 milionów w formie bonusów. Wkrótce Anglik przejdzie testy medyczne na Camp Nou.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona dopięła pierwszy wielki transfer przed nowym sezonem. Jak poinformował Fabrizio Romano swoim słynnym hasłem „Here we go”, do katalońskiego klubu trafi Anthony Gordon z Newcastle United. Porozumienie pomiędzy klubami zostało już osiągnięte, a oferta Barcelony została zaakceptowana zarówno przez zarząd Newcastle, jak i właścicieli klubu z Arabii Saudyjskiej.

Katalończycy zapłacą za Anglika 70 milionów euro kwoty podstawowej. Dodatkowe 10 milionów euro ma opiewać w formie bonusów. Blaugrana miała już uzgodnić z zawodnikiem warunki indywidualnego kontraktu, dlatego obecnie transfer znajduje się na ostatnim etapie finalizacji. Gordon ma przejść badania medyczne jeszcze w tym tygodniu, a następnie podpisać kilkuletnią umowę z mistrzem Hiszpanii.

Na Camp Nou chcą dopiąć wszystkie formalności przed wyjazdem zawodnika na przygotowania związane z mistrzostwami świata. Gordon ma za sobą znakomity sezon w barwach Newcastle United. 25-letni skrzydłowy zdobył 17 bramek i zanotował pięć asyst w 46 meczach we wszystkich rozgrywkach.

🚨💣 BREAKING: Anthony Gordon to Barcelona, here we go! Official bid accepted now by Newcastle board and Saudi owners.



€70m fixed fee plus add-ons to bring final package over €80m for #NUFC.



Gordon set to travel this week for medical and contract signing at FCB. 🔵🔴✈️ pic.twitter.com/TM1AORaeqz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2026

Hansi Flick ceni wszechstronnych zawodników ofensywnych, a Anglik może występować zarówno na lewym skrzydle, jak i w roli środkowego napastnika. Transfer Gordona pokazuje, że Barcelona zamierza mocno wejść w letnie okno transferowe i budować skład zdolny do walki o ponowny triumf w La Liga oraz Lidze Mistrzów.