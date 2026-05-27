Tottenham Hotspur dopina transfer. Porozumienie osiągnięte

Andy Robertson zasili szeregi Tottenhamu Hotpsur
Tottenham Hotspur ma za sobą bardzo trudny sezon w Premier League. Londyńczycy do końca musieli drżeć o utrzymanie i ostatecznie zdołali obronić się przed spadkiem, choć sytuacja w klubie przez wiele miesięcy była bardzo napięta. Roberto De Zerbi już planuje kolejne ruchy transferowe mające odbudować drużynę.
Jednym z priorytetów włoskiego szkoleniowca stało się sprowadzenie Andy’ego Robertsona. Tottenham od dłuższego czasu monitorował sytuację doświadczonego lewego obrońcy, który po dziewięciu latach opuszcza Liverpool.
Jak poinformował Fabrizio Romano, wszystkie strony osiągnęły już porozumienie w sprawie kluczowych warunków transferu, a podpisanie dokumentów ma nastąpić w najbliższych dniach. Tym samym Tottenham jest bardzo blisko sfinalizowania jednego z najgłośniejszych transferów tego lata w Premier League.
Negocjacje nie należały jednak do najłatwiejszych. W ostatnich dniach do walki o reprezentanta Szkocji próbował włączyć się również Juventus. Klub z Turynu chciał przejąć kontrolę nad rozmowami i przekonać zawodnika do przeprowadzki do Serie A. Ostatecznie Robertson pozostał wierny wcześniejszym ustaleniom z Tottenhamem.
Co ciekawe, „Koguty” interesowały się szkockim defensorem już w styczniu, jednak wtedy temat nie został dopięty. Teraz londyńczycy wrócili do negocjacji i doprowadzili rozmowy do końcowego etapu. Kapitan reprezentacji Szkocji rozegrał dotychczas 332 mecze w Premier League i zdobył 12 bramek. Przed transferem do The Reds reprezentował także barwy Hull City.