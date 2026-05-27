Górnik Zabrze chce pomocnika Legii Warszawa. Wojskowi czekają na ofertę

20:18, 27. maja 2026
Paweł Wątorski

Górnik Zabrze jest zainteresowany Wojciechem Urbańskim z Legii Warszawa - donosi Łukasz Olkowicz z "Przeglądu Sportowego Onet”. Jeśli pojawi się atrakcyjna oferta, Legia rozważy sprzedaż pomocnika.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Górnik Zabrze ma za sobą bardzo udany sezon. W rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy drużyna prowadzona przez Michala Gasparika zajęła drugie miejsce w tabeli i wywalczyła prawo gry w eliminacjach Ligi Mistrzów od drugiej rundy. Zespół z Górnego Śląska sięgnął również po Puchar Polski.

Po tak udanych rozgrywkach władze klubu rozpoczęły planowanie wzmocnień przed kolejnymi wyzwaniami, które czekają Górnika. Jak informuje Łukasz Olkowicz z „Przeglądu Sportowego Onet”, Zabrzanie są zainteresowani Wojciechem Urbańskim, który obecnie związany jest z Legią Warszawa.

21-letni pomocnik rozegrał na wszystkich frontach 32 mecze, w których zdobył jedną bramkę. W rundzie wiosennej czterokrotnie rozpoczynał spotkania w wyjściowym składzie. Mimo niewielkiego dorobku strzeleckiego, zawodnik uchodzi za perspektywicznego gracza środka pola i ma już doświadczenie w młodzieżowych reprezentacjach Polski.

Urbański trafił do warszawskiego klubu z akademii Wisły Kraków w 2023 roku Kontrakt pomocnika obowiązuje do czerwca 2028 roku, a serwis Transfermarkt.de wycenia go na milion euro. Olkowicz podkreśla jednak, że w przypadku atrakcyjnej oferty, sięgającej kilkuset tysięcy euro, stołeczny klub mógłby rozważyć jego sprzedaż. Na ten moment temat transferu Urbańskiego pozostaje na etapie wstępnych analiz.

