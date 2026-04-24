Polska szuka sparingpartnera. Oto prawdopodobny rywal

Reprezentacja Polski w czerwcu zagra towarzysko z Nigerią na PGE Narodowym. Jak donosi Fakt, kilka dni wcześniej odbędzie się jeszcze jeden sparing. Rywalem Biało-Czerwonych ma być Ukraina.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Ukraina ma zagrać z Polską towarzyski mecz pod koniec maja

Reprezentacja Polski nie awansowała na Mistrzostwa Świata 2026. Z tego powodu kolejne mecze o punkty zagramy dopiero na jesień podczas Ligi Narodów. Wcześniej jednak podopieczni Jana Urbana rozegrają dwa mecze towarzyskie bezpośrednio przed mundialem. Jednego rywala Biało-Czerwonych już znamy, a będzie nim reprezentacja Nigerii.

Co do drugiego przeciwnika, to wciąż jest to niewiadoma. W mediach krążą jednak potencjalni rywale. Jakiś czas temu mówiło się o takich zespołach jak Turcja, Luksemburg, Gruzja, a nawet Izrael. Nowe informacje przekazał dziennik Fakt.

Ich zdaniem najbardziej realny scenariusz to mecz towarzyski z reprezentacją Ukrainy. Źródło powołuje się na osobę bezpośrednio w PZPN, która miała im powiedzieć: „Myślę, że zagramy właśnie z nimi” – czytamy na łamach dziennika Fakt. Spotkanie miałoby odbyć się przed meczem z Nigerią, a dokładnie 31 maja na Tarczyński Arena we Wrocławiu.

Warto dodać, że nie jest to termin, który wyznaczyła FIFA na międzynarodowe mecze towarzyskie. Światowa federacja otworzyła okienko na sparingi od 1 do 9 czerwca. Wcześniejszy termin spotkania to pomysł PZPN. Polski Związek Piłki Nożnej chciałby szybciej rozegrać oba mecze, żeby piłkarze mogli wcześniej rozjechać się na urlopy.