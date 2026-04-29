Wójcik odejdzie latem z Cracovii? Możliwy podwójny rekord transferowy! [NASZ NEWS]

Oskar Wójcik to jedna z rewelacji obecnego sezonu Ekstraklasy. Obrońca Cracovii świetnymi występami zwrócił na siebie uwagę mocnych klubów i niewykluczone, że odejdzie już latem. Goal.pl poznał nazwy klubów, które zwróciły na niego uwagę.

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Oskar Wójcik

W piłce wszystko szybko się zmienia

Oskar Wójcik to dobry przykład tego jak w piłce sprawy mogą się błyskawicznie zmieniać. Przed startem sezonu miał być skazany na ławkę rezerwowych Cracovii, nie wykluczał pójścia na wypożyczenie, ale Luka Elsner znakomicie go poprowadził i Wójcik stał się jednym z czołowych obrońców ligi.

Można powiedzieć, że szybki postęp to i szybki wzrost zainteresowania, bo już od kilku miesięcy mówiło się o tym, że zagraniczne kluby również zwróciły uwagę na progres zdolnego defensora. Portal meczyki.pl informował na przykład o tym, że na Wójcika zdecydowane było duńskie Broendby. Do transferu jednak nie doszło.

Serie A już na niego patrzy

Wójcik pozostał w Cracovii, ale temat możliwej przeprowadzki niemal na pewno wróci latem. A w przypadku kilku klubów słowo „wróci” jest jak najbardziej adekwatne znaczeniowo, bo z naszych informacji wynika, że niektóre z klubów, które zainteresowały się Wójcikiem już jakiś czas temu, latem wróci do gry.

Kto więc miał/ma na niego oko? Otóż z naszych informacji wynika, że do gry już jakiś czas temu weszły trzy kluby z Serie A. Chodzi o Torino, Fiorentinę i Bolognę. Na tym jednak nie koniec.

Jak słyszymy, nazwisko „Wójcik” widnieje w notesach kilku klubów z Championship, a konkretne zainteresowanie ma wykazywać Coventry, a więc klub, który zapewnił sobie już awans do Premier League. Stało się to po 25 latach, a zespół jest prowadzony przez Franka Lamparda.

Pierwsza próba Celticu

Pozostając natomiast na Wyspach Brytyjskich warto na moment przenieść się jeszcze do Szkocji. Z naszych informacji wynika, że do ostatnich dni zimowego okienka transferowego o Wójcika zabiegał Celtic Glasgow! Szkoci oferowali ponad 4 miliony euro.

Wtedy, z różnych względów (choćby sprzedaż Stojilkovicia) sprawa nie została doprowadzona do końca. A ewentualna cena? Już wcześniej spekulowano, że Cracovia może oczekiwać za Wójcika około 5 mln euro.

W przypadku Celticu jedną z rozpatrywanych opcji miało(by) być… oddanie w rozliczeniu Maika Nawrockiego, który aktualnie przebywa na wypożyczeniu w niemieckim Hannover 96.



A co do Celticu, to szkocki gigant wciąż szuka wzmocnień na środek obrony. W letnim okienku transferowym sprowadzenie defensora ma być jednym z priorytetów.

Najdroższy w historii Cracovii?

Niewykluczone, że Cracovia może sprzedażą Wójcika pobić dwa rekordy. Pierwszy to swój klubowy, a ten wynosi właśnie 5 mln euro, bo za tyle odszedł do Leicester Bartosz Kapustka.

Drugi to rekord wychodzący z polskiej ligi dotyczący obrońcy. W tym momencie najdroższym defensorem sprzedanym z Ekstraklasy jest Jan Ziółkowski, który za 6,6 mln euro zamienił Legię Warszawa na AS Romę.

22-letni Wójcik ma kontrakt z Cracovią obowiązujący do lata 2029 roku. To oznacza, że klub w pełni kontroluje sytuację piłkarza. W sensie nie musi się spieszyć z jego sprzedażą jeśli w najbliższym czasie nie nadejdzie oferta, która odpowiadałaby oczekiwaniom „Pasów”.