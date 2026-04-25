Potulski przechodzi do giganta. Dołączy do Nagelsmanna i Polanskiego!

12:50, 25. kwietnia 2026
Piotr Koźmiński
Kacper Potulski to jeden z największych polskich talentów i potencjalnie bohater wielkiego transferu. Z naszych informacji wynika, że polski piłkarz podjął ważną decyzję w tej sprawie.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kacper Potulski

Już przyglądają mu się giganci

Kacper Potulski przebojem wdarł się do Bundesligi. Polski nastolatek przebija się w 1. FSV Mainz, ale już mówi się o tym, że może być bohaterem wielkiego transferu. W ostatnich tygodniach w jego kontekście przewijały się nazwy kilku wielkich firm, jak choćby Borussii Dortmund.

Zainteresowanie tym graczem to jednak nic dziwnego, bo potencjał Potulskiego jest ogromny. I choć to obrońca, to ma już na swoim koncie bramkę w Bundeslidze i to strzeloną nie byle komu, bo Bayernowi Monachium.

Tak czy inaczej, jeśli nie stanie się nic niespodziewanego, to ten zawodnik pójdzie mocno w górę. Zresztą, Polak już zmienia „barwy”. W tym momencie chodzi o agencję menedżerską, która może mieć potem duży wpływ na sam transfer.

Gracze o wartości niemal pół miliarda euro!

Młody Polak właśnie dołączył do agencji Sports 360 GmbH. To bardzo duży podmiot. Z danych Transfermarkt wynika, że obsluguje 191 piłkarzy o łącznej wartości prawie pół miliarda euro! Ma swoich zawodników w największych niemieckich klubach.

Za niemiecką część agencji odpowiada Volker Struth, a za polską Marcin Kubacki. Agencja, poza Niemcami, ma piłkarzy w wielu innych krajach, reprezentuje też znanych trenerów, jak choćby Juliana Nagelsmanna, czy Eugena Polanskiego.

W tym momencie TM wycenia Potulskiego na 12 milionów euro.

