Zawodnik Lecha mówi wprost. „Chciałbym spróbować nowych wyzwań”

18:52, 29. kwietnia 2026
Jakub Fudali Źródło:  sport.tvp.pl

"To nie jest tajemnica, że chciałbym spróbować nowego wyzwani" - powiedział Bartosz Mrozek, w rozmowie z "TVP Sport". Być może najbliższe mecze będą jego ostatnimi w barwach Kolejorza.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency/ Alamy Na zdjęciu: Lech Poznań

Mrozek mówi wprost o przyszłości w Lechu

Lech Poznań pewnie zmierza po mistrzostwo Polski i obronę tytułu. Wszystko wskazuje, że nic złego nie może się już wydarzyć na ostatniej prostej sezonu. Z pewnością więc kibice zaczynają powoli przygotowywać się do świętowania, a władze klubu myślą, co zrobić w letnim okienku transferowym.

Tym razem celem minimum musi być bowiem gra w Lidze Europy. Do tego konieczna są jednak wzmocnienia. Aktualnie jednak coraz więcej wskazuje na to, że latem Kolejorz pożegna się jednak z jednym z podstawowych graczy. Mowa o Bartoszu Mrozku, który sam w rozmowie ze „sport.tvp.pl” mówi, że chciałby spróbować czego nowego.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

To nie jest tajemnica, że chciałbym spróbować nowego wyzwania. Mija mi trzeci rok w roli „jedynki” Kolejorza. Zimą przyszedł nowy bramkarz, teraz klub rozgląda się za kolejnym – nie sądzę, że to przypadek. A i ja mam swoje marzenia. Chciałbym wyjechać – już latem albo w dalszej przyszłości, ale stanowisko mam jasne: szanuję swoje miejsce, ewentualna zmiana musi się wiązać z awansem sportowym, nic na siłę – powiedział Bartosz Mrozek w rozmowie z „TVP Sport”.

Bartosz Mrozek w tym sezonie rozegrał w sumie 49 spotkań, w których 14 razy zachował czyste konto. Łącznie w barwach Kolejorza reprezentant Polski ma blisko 120 występów. Wcześniej grał m.in. dla GKS-u Katowice i Stali Mielec. Na poziomie PKO Ekstraklasy 26-letni bramkarz wystąpił 130 razy. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na trzy miliony euro, a jego umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

Zobacz także: Polska zagra nie tylko z Nigerią. Oto drugi rywal podczas najbliższego zgrupowania