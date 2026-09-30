Co za debiut w reprezentacji Polski! Mazurek błysnął ze Szwecją [WIDEO]

Reprezentacja Polski U-21 pokonała Szwecję (3:0) w meczu grupy E kwalifikacji MME 2027. Biało-czerwoni tym samym odnieśli dziewiąte z rzędu zwycięstwo pod wodzą Jerzego Brzęczka.

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Reprezentacja Polski U-21 nie do zatrzymania

Reprezentacja Polski U-21 przystąpiła do rywalizacji ze Szwecją w ramach grupy E kwalifikacji do mistrzostw Europy do lat 21. Spotkanie miało istotne znaczenie dla układu tabeli, a podopieczni Jerzego Brzęczka od początku starali się narzucić rywalom własne warunki. Biało-czerwoni szybko zaczęli szukać miejsca przed szwedzkim polem karnym.

Najważniejszym wydarzeniem pierwszej połowy okazał się debiutancki występ Bartosza Mazurka. Młody zawodnik w 39. minucie zdecydował się na uderzenie zza pola karnego i popisał się znakomitym strzałem, po którym Elis Jager nie miał większych szans na skuteczną interwencję. Wcześniej Polacy również byli blisko gola, gdy swoje okazje mieli między innymi Michał Gurgul, Dawid Drachal i Tomasz Pieńko.

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Skandynawowie po zmianie stron próbowali odpowiedzieć, ale to Biało-czerwoni pozostali groźni pod bramką przeciwnika. Daniel Mikołajewski w 48. minucie mocno uderzył, lecz tym razem golkiper rywali stanął na wysokości zadania. Chwilę później Polacy ponownie stworzyli zamieszanie w szesnastce gospodarzy, jednak Drachal nie zdołał wykorzystać dogodnej sytuacji.

Wymarzony debiut Bartosza Mazurka w reprezentacji Polski U21!



𝟏𝟗-𝐥𝐚𝐭𝐞𝐤 𝐨𝐭𝐰𝐢𝐞𝐫𝐚 𝐰𝐲𝐧𝐢𝐤 𝐦𝐞𝐜𝐳𝐮 𝐳𝐞 𝐒𝐳𝐰𝐞𝐝𝐚𝐦𝐢❗



📲 Oglądaj mecz Polska U21 – Szwecja U21 👉 https://t.co/HiPkBHUlJY pic.twitter.com/oBSj38MRu5 — TVP SPORT (@sport_tvppl) September 30, 2026 Jak debiutować w reprezentacji U21, to w takim stylu!

Bartosz Mazurek czaruje w meczu ze Szwedami 🙌



📲 Oglądaj mecz Polska U21 – Szwecja U21 👉 https://t.co/HiPkBHUlJY pic.twitter.com/uxIKaTyHnq — TVP SPORT (@sport_tvppl) September 30, 2026

Po godzinie gry przewaga reprezentacji Polski została jeszcze mocniej zaznaczona. Było to następstwem tego, że w 58. minucie po dośrodkowaniu w pole karne ponownie świetnie odnalazł się Mazurek, który tym razem skierował piłkę do siatki strzałem głową. Szwedzi odpowiedzieli zmianami, wprowadzając Gunnarssona i Ostmana, ale Biało-czerwoni nadal kontrolowali przebieg spotkania.

Kropkę nad „i” w doliczonym czasie gry postawił natomiast Daniel Bąk. Broniący barw Korony Kielce zawodnik wyróżnił się instynktem napastnika, wykorzystując błąd golkipera szwedzkiej drużyny. Do końca zawodów wynik już się nie zmienił, Tym samym dziewiąta z rzędu wygrana Biało czerwonych stała się faktem. Co ciekawe w dwóch starciach ze Skandynawami polska drużyna zdobyła łącznie dziewięć bramek, nie tracąc żadnej.

Polska U-21 – Szwecja U-21 3:0 (1:0)

1:0 Bartosz Mazurek 40′

2:0 Bartosz Mazurek 58′

3:0 Daniel Bak 90+3′