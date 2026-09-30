Pogoń Szczecin w centrum poważnej sprawy
Pogoń Szczecin ma podjąć kolejne działania dotyczące wydarzeń z okresu od lutego do 20 marca 2025 roku. Alex Haditaghi poinformował, że klub zgromadził dokumentację, korespondencję, informacje finansowe oraz inne materiały, które jego zdaniem mogą mieć znaczenie dla sprawy.
Właściciel klubu z PKO BP Ekstraklasy przekazał na platformie X, że prokuratura prowadzi obecnie śledztwo karne dotyczące osoby lub osób związanych z zarządzaniem klubem, jego strukturami nadzorczymi albo ich otoczeniem. Nie ujawnił jednak nazwisk ani szczegółów postępowania, podkreślając, że sprawa znajduje się na etapie aktywnego dochodzenia.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Haditaghi zapowiedział jednocześnie kolejne kroki prawne. Mają one dotyczyć byłego dyrektora sportowego Pogoni Dariusza Adamczuka oraz jego żony. Właściciel klubu zaznaczył, że szczegóły zarzutów nie zostaną na razie ujawnione, a ewentualne działania będą prowadzone za pośrednictwem odpowiednich kanałów prawnych.
Kanadyjski biznesmen podkreślił, że jego stanowisko wobec ochrony interesów Pogoni pozostaje niezmienne. Zapowiedział dalsze analizowanie zgromadzonych materiałów i działania wszędzie tam, gdzie w jego ocenie dowody będą je uzasadniały. Sam klub ma jednocześnie współpracować z organami ścigania.
Tymczasem już 11 października ekipa ze Szczecina wróci do ligowego grania. Zmierzy się wówczas z Koroną Kielce w roli gospodarza. Spotkanie zacznie się o godzinie 17:30.