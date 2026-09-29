Koszyki przed losowaniem el. Mistrzostw Europy. Tragiczna sytuacja Polski

Reprezentacja Polski spisuje się poniżej oczekiwań w Lidze Narodów. Ma to bezpośrednie przełożenie na rozstawienie przed losowaniem el. Mistrzostw Europy. Obecnie Biało-Czerwoni są w 3. koszyku.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Trudna sytuacja Polski. Tak wyglądają koszyki przed el. ME

Trwająca Liga Narodów będzie miała bezpośredni związek ze zbliżającymi się el. Mistrzostw Europy. Rozstrzygnięcia w fazie grupowej przesądzą o rozstawieniu i podziale na koszyki przed losowaniem eliminacji, co będzie mieć miejsce już w grudniu tego roku. Reprezentacja Polski po dwóch spotkaniach w dywizji B spadła z 2. do 3. koszyka. Oznacza to, że potencjalnie trafimy nie na jedną a na dwie silniejsze od nas drużyny.

Biało-Czerwoni obecnie są w tym samym koszyku co m.in. Węgry, Irlandia, Słowenia, Rumunia, Izrael, Albania czy Luksemburg. Gdyby tak się skończyło, na wymienione drużyny na pewno nie trafimy w el. Mistrzostw Europy. Natomiast z 2. koszyka można wylosować m.in. Szwecję, Austrię, Turcję czy Szkocję.

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Podział na koszyki przed losowaniem el. Mistrzostw Europy:

Koszyk 1: Hiszpania, Francja, Portugalia, Holandia, Grecja, Anglia, Chorwacja, Dania, Norwegia, Belgia, Włochy, Niemcy

Koszyk 2: Serbia, Turcja, Walia, Czechy, Szwajcaria, Szwecja, Austria, Ukraina, Bośnia i Hercegowina, Szkocja, Irlandia Północna, Kosowo

Koszyk 3: Irlandia, Węgry, Słowenia, Polska, Gruzja, Macedonia Północna, Rumunia, Izrael, Czarnogóra, Słowacja, Albania, Luksemburg

Koszyk 4: Islandia, Finlandia, Estonia, Kazachstan, Armenia, Białoruś, Bułgaria, Wyspy Owcze, Cypr, Łotwa, Mołdawia, San Marino

Koszyk 5: Azerbejdżan, Malta, Litwa, Andora, Gibraltar, Liechtenstein

Eliminacje Mistrzostw Europy 2028 rozpoczną się w marcu. Od pozycji Polski w Lidze Narodów zależy to, czy zagramy już w marcu, czy dopiero w czerwcu. Pod uwagę należy wziąć potencjalne baraże w Lidze Narodów, które odbędą się właśnie w marcu.