Koszyki przed losowaniem el. Mistrzostw Europy. Tragiczna sytuacja Polski

Trudna sytuacja Polski. Tak wyglądają koszyki przed el. ME
Trwająca Liga Narodów będzie miała bezpośredni związek ze zbliżającymi się el. Mistrzostw Europy. Rozstrzygnięcia w fazie grupowej przesądzą o rozstawieniu i podziale na koszyki przed losowaniem eliminacji, co będzie mieć miejsce już w grudniu tego roku. Reprezentacja Polski po dwóch spotkaniach w dywizji B spadła z 2. do 3. koszyka. Oznacza to, że potencjalnie trafimy nie na jedną a na dwie silniejsze od nas drużyny.
Biało-Czerwoni obecnie są w tym samym koszyku co m.in. Węgry, Irlandia, Słowenia, Rumunia, Izrael, Albania czy Luksemburg. Gdyby tak się skończyło, na wymienione drużyny na pewno nie trafimy w el. Mistrzostw Europy. Natomiast z 2. koszyka można wylosować m.in. Szwecję, Austrię, Turcję czy Szkocję.
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Podział na koszyki przed losowaniem el. Mistrzostw Europy:
Koszyk 1: Hiszpania, Francja, Portugalia, Holandia, Grecja, Anglia, Chorwacja, Dania, Norwegia, Belgia, Włochy, Niemcy
Koszyk 2: Serbia, Turcja, Walia, Czechy, Szwajcaria, Szwecja, Austria, Ukraina, Bośnia i Hercegowina, Szkocja, Irlandia Północna, Kosowo
Koszyk 3: Irlandia, Węgry, Słowenia, Polska, Gruzja, Macedonia Północna, Rumunia, Izrael, Czarnogóra, Słowacja, Albania, Luksemburg
Koszyk 4: Islandia, Finlandia, Estonia, Kazachstan, Armenia, Białoruś, Bułgaria, Wyspy Owcze, Cypr, Łotwa, Mołdawia, San Marino
Koszyk 5: Azerbejdżan, Malta, Litwa, Andora, Gibraltar, Liechtenstein
Eliminacje Mistrzostw Europy 2028 rozpoczną się w marcu. Od pozycji Polski w Lidze Narodów zależy to, czy zagramy już w marcu, czy dopiero w czerwcu. Pod uwagę należy wziąć potencjalne baraże w Lidze Narodów, które odbędą się właśnie w marcu.