Barcelona dostała dobre wieści. Raphinha może wrócić bardzo szybko

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

FC Barcelona odetchnęła

Raphinha może mieć powody do optymizmu po urazie odniesionym podczas spotkania reprezentacji Brazylii z Australią. 29-latek opuścił boisko z problemem dotyczącym prawego uda, jednak pierwsze badania nie wykazały poważnego uszkodzenia.

Jak przekazuje „AS”, zawodnik wróci teraz do Barcelony, gdzie w czwartek przejdzie dokładniejsze testy. Dopiero ich wyniki pozwolą określić, jak długo potrwa przerwa Brazylijczyka. Na ten moment wiadomo, że nie wystąpi w najbliższym meczu towarzyskim reprezentacji.

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Ogólnie w Barcelonie mogą zatem odetchnąć. Według wieści Javego Miguela uraz nie wygląda na taki, który miałby wykluczyć Raphinhę na długie tygodnie. Jeśli problem ograniczy się do obrzęku, skrzydłowy może wrócić do pełnej sprawności w mniej więcej dziesięć dni.

To oznacza, że ofensywny zawodnik wciąż ma szansę znaleźć się w kadrze Barcelony na spotkanie z Getafe, zaplanowane na 10 października. Ostateczna decyzja będzie jednak zależała od wyników czwartkowych badań oraz tempa regeneracji zawodnika.

29-letni piłkarz w tej kampanii wystąpił jak na razie w ośmiu meczach. Zdobył w nich 14 bramek. Ponadto na koncie piłkarza znalazły się trzy asysty. Na boisku Raphinha spędził łącznie 626 minut. Brazylijczyk trafił do Barcelony w lipcu 2022 roku za 58 milionów euro. Wcześniej bronił barw Leeds Unied, Stade Rennes czy Sportingu i Vitorii Guimaraes.