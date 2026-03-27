Pietuszewski aktywował bonus dla Jagiellonii. Oto kwota

Oskar Pietuszewski zadebiutował w barwach reprezentacji Polski w meczu z Albanią. Z tego też powodu Jagiellonia Białystok otrzyma od FC Porto bonus w wysokości 300 tysięcy euro, o czym donosi "Weszło".

Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Jagiellonia otrzyma 300 tysięcy euro za debiut Pietuszewskiego

Nie ma w ostatnich miesiącach, a już szczególnie w ostatnich tygodniach, głośniejszego nazwiska w naszej piłce, niż Oskar Pietuszewski. Skrzydłowy FC Porto przebojem wdarł się do klubu po zimowym transferze i obecnie jest w świetnej formie. Potwierdzają to liczby; gole oraz asysty, a wizytówką gracza z rocznika 2008 stał się gol zdobyty przeciwko Benfice Lizbona.

Niemniej wszyscy nerwowo patrzyli na to, czy Jan Urban zdecyduje się powołać młodego gracza na barażowe mecze o mundial w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Finalnie tak się stało i Pietuszewski zadebiutował w reprezentacji Polski wchodząc na murawę stadionu Narodowego w przerwie meczu. 45 minut w jego wykonaniu można podsumować słowami, że stanął na wysokości zadania i wniósł pozytywną energię do ofensywy.

Debiut ten miał jednak jeszcze jeden, nieco bardziej finansowy wymiar. Według informacji przekazanych przez „Weszło”, Oskar Pietuszewski debiutując w reprezentacji Polski aktywował jeden z bonusów, które FC Porto musi wypłacić Jagiellonii Białystok na zasadzie umowy zawartej przy transferze 17-latka. Mowa o kwocie w wysokości 300 tysięcy euro. To dobre wieści dla Dumy Podlasia, a przecież podobnych zapisów jest więcej.

Oskar Pietuszewski dla FC Porto wystąpił do tej pory 10 razy i zdobył trzy gole oraz zanotował tyle samo ostatnich podań. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 20 milionów euro.

