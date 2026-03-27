To nowy najdroższy piłkarz w Ekstraklasie! Porównują go do Pietuszewskiego

Marcel Reguła w najnowszej aktualizacji wartości serwisu "Transfermarkt" wart jest już 7 milionów euro. To daje mu pierwsze miejsce ex aequo z Tomasem Bobckiem z Lechii Gdańsk.

Ernest Kolodziej/Alamy Na zdjęciu: Marcel Reguła

Marcel Reguła i Tomas Bobcek najdrożsi w PKO Ekstraklasie

PKO Ekstraklasa w tym sezonie jest niezwykle fascynująca i to z kilku względów. Przede wszystkim na murawie oglądać możemy niezwykle wyrównaną rywalizację, w której walka o mistrzostwo Polski znów zapowiada się niezwykle zacięcie aż do ostatniej kolejki. Podobnie sprawa ma się w przypadku walki o utrzymanie, gdzie także wciąż wiele może się wydarzyć. Niemniej poza tym imponować muszą młodzi piłkarze z Polski, którzy w kilku przypadkach stają się czołowymi postaciami swoich drużyn.

Po odejściu Oskara Pietuszewskiego w zimowym okienku transferowym zastanawiać można było się, kto będzie następy. Wątpliwości te raczej szybko się rozwiążą, bowiem Marcel Reguła robi coraz większą furorę w barwach Zagłębia Lubin i już mówi się o poważnym transferze na Zachód latem. Niemniej nie tylko 19-letni skrzydłowy Miedziowych ma potencjał na zagraniczny transfer. Listę takich zawodników doskonale oddają przeprowadzone właśnie przez serwis „Transfermarkt” aktualizacje wartości zawodników w PKO Ekstraklasie.

Zajmujący się wyceną graczy na ryku transferowym serwis przedstawił nowe wyceny dla piłkarzy z naszej ligi i trzeba powiedzieć, że kilka wzrostów jest imponujących. Niemniej najważniejsze jest zestawienie najdroższych zawodników Ekstraklasy. Na czele jest bowiem wspomniany właśnie Reguła, którego wartość to 7 milionów euro. To miejsce zajmuje on ex aequo z Tomasem Bobckiem z Lechii Gdańsk. Co ciekawie, w momencie transferu Oskara Pietuszewskiego do FC Porto, ten wyceniany był na sześć milionów euro. Oto TOP 15 najdroższych piłkarzy w polskiej lidze:

1. Marcel Reguła – 7 milionów euro (wzrost o 2 miliony)

1. Tomas Bobcek – 7 milionów euro (wzrost o 2 miliony)

3. Antoni Kozubal – 5 milionów euro (wzrost o milion)

4. Wojciech Mońka – 4 miliony euro (wzrost o 2,5 miliona)

4. Camilo Mena – 4 miliony euro (wzrost o milion)

6. Bartosz Mazurek – 3,5 miliona euro (wzrost o 2,9 miliona)

7. Osman Bukari – 3 miliony euro (spadek o 1,5 miliona)

7. Lukas Ambros – 3 miliony euro (wzrost o milion)

7. Ivan Zhelizko – 3 miliony euro (wzrost o milion)

7. Oskar Wójcik – 3 miliony euro (wzrost o 1,5 miliona)

11. Andi Zeqiri – 2,5 miliona euro (spadek o 500 tysięcy)

11. Stelios Andreou – 2,5 miliona euro (spadek o 500 tysięcy)

11. Steve Kapuadi – 2,5 miliona euro (spadek o 500 tysięcy)

11. Kamil Piątkowski – 2,5 miliona euro (spadek o 500 tysięcy)

11. Kacper Urbański – 2,5 miliona euro (spadek o 500 tysięcy)

Warto zwrócić uwagę na bardzo duży wzrost wartości w przypadku Bartosza Mazurka z Jagiellonii Białystok oraz Wojciecha Mońki z Lecha Poznań. Obaj są już podstawowymi graczami swoich klubów i właściwie ocierają się gdzieś o szansę powołania do pierwszej reprezentacji Polski. To pewnie także – wspólnie z Marcelem Regułą – najpoważniejsi kandydaci do letniego transferu. Niemniej warto zauważyć także spadki, w tym wielką obniżkę wartości Osmana Bukariego z Widzewa Łódź, który kosztował klub pięć milionów euro.

