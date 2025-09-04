Reprezentacja Polski zremisowała z Holandią (!:1) w spotkaniu eliminacji do mistrzostw świata. Biało-czerwoni pozytywnie zatem zaskoczyli, zdobywając cenny punkt na trudnym terenie. Przedstawiamy noty dla polskich graczy za grę. Oceny w skali szkolnej od 1-6, gdzie 1 to poniżej krytyki, a 6 to występ genialny.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Holandia - Polska

Holandia – Polska, noty za mecz

Łukasz SKORUPSKI (3) – Bramkarz roniący barw Bologni w pierwszych fragmentach rywalizacji nie był najpewniejszym punktem reprezentacji Polski. Skorupski miał szczęście – po jednej z akcji piłka trafiła w słupek, a po kolejnej w dziwnych okolicznościach odbiła się od nogi zawodnika w okolicach linii bramkowej, ale na szczęście jej nie przekroczyła. W kolejnych fragmentach gry prezentował się solidniej. Niemniej gol Denzela Dumfriesa obciąża jego konto, bo niepotrzebnie wyszedł z bramki.

Jakub KIWIOR (3,5) – Duże obawy były związane z występem świeżo upieczonego zawodnika FC Porto. Kiwior w tym sezonie nie miał okazji do gry, ale ogólnie zaliczył dobrą partię. Wyróżniał się tym, że wygrywał pojedynki powietrzne z dobrze zbudowanymi zawodnikami Oranje. Imponował też spokojem w rozegraniu.

Jan BEDNAREK (3) – Kolega klubowy Kiwiora miał niezbyt dobre wejście w mecz. Zaspał przy tworzeniu pułapki ofsajdowej, ale szybko wskoczył na właściwe tory. Sprawiał problemy ofensywnym graczom rywali, choć przy straconej bramce mógł lepiej asekurować Skorupskiego.

Matty CASH (4) – Piłkarz występujący na co dzień w Aston Villi został bohaterem spotkania. Nie tylko popisał się fantastycznym golem, ale też kilkukrotnie wyróżniał się dobrymi wyjściami do kontrataków na skrzydle. Cash posyłał piłki w pole karne Oranje, choć brak wsparcia Lewandowskiego w szesnastce rywali mocno ograniczał skuteczność tych akcji.

Debiutant nieustępliwy i z niepokojącym urazem

Przemysław WIŚNIEWSKI (3,5) – Odkrycie Jana Urbana. Nie tylko imponował warunkami fizycznymi i walecznością, ale też nieustępliwością. „Jaki ojciec, taki syn” – można by rzec, nawiązując do Jacka Wiśniewskiego. Niestety opuścił boisko z urazem.

Bartosz SLISZ (3,5) – Człowiek od „czarnej roboty”. Najwcześniej pojawił się na zgrupowaniu i było widać u niego duże chęci. Choć skuteczność podań Slisza (67%) nie imponowała, to pracowitość i pressing były nieocenione.

Piotr ZIELIŃSKI (2,5) – Setny występ w kadrze nie był udany. Jedyna błyskotliwa akcja Zielińskiego to rajd środkiem boiska i strzał po ponad pół godzinie gry. Poza tym bardziej asekurował środek pola niż kreował ofensywę. Poprzeczka dla tego gracza jest zawieszona znacznie wyżej.

Bezbarwny ofensywny pomocnik

Jakub KAMIŃSKI (3) – Skrzydłowy FC Koeln zostawił serce na boisku, ale liczby rozczarowują: tylko 10 podań i jeden strzał. Kamiński dodatkowo musiał pilnować Cody’ego Gakpo, co ograniczało jego ofensywną grę.

Sebastian SZYMAŃSKI (2) – Pomocnik Fenerbahce nie podjął ciężaru gry. Miał jedną okazję po dośrodkowaniu, ale reszta występu była anonimowa. Brakowało odważnych prób rozegrania u Szymańskiego.

Zalewski z udanym występem. Lider zawiódł

Nicola ZALEWSKI (3,5) – W pierwszej połowie najjaśniejsza postać w ofensywie. Był aktywny, przebojowy, walczył z rywalami. Po przerwie Zalewski był mniej widoczny, ale imponował również w defensywie.

Robert LEWANDOWSKI (2) – Wiele dyskusji poprzedziło powrót napastnika FC Barcelony do kadry, ale w meczu z Holandią był praktycznie niewidoczny. 10 podań przy 70% skuteczności i brak strzału – to zdecydowanie za mało jak na Lewandowskiego.

Robert Lewandowski (fot. PressFocus)

Świderski z energią. Zabrakło efektu

Karol ŚWIDERSKI (3) – Po wejściu na boisko był aktywny, ruchliwy, ale miał trudne zadanie przeciwko obrońcom klasy van Dijka i van Hecke. Świderski mógł jednak dać więcej, bo na pewno go na to stać.

Kamil GROSICKI – Grał zbyt krótko, aby ocenić.

Paweł WSZOŁEK – Grał zbyt krótko, aby ocenić.

Bartosz KAPUSTKA – Grał zbyt krótko, aby ocenić.

Tomasz KĘDZIORA – Grał zbyt krótko, aby ocenić.

