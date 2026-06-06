Olise otwarty na hitowy transfer do Realu! Bayern ma zdecydować

Real Madryt powalczy tego lata o Michaela Olise. Florentino Perez zapowiedział złożenie oferty za jedną ze światowych gwiazd, a media zgodnie twierdzą, że chodzi o piłkarza Bayernu Monachium. Roman Alvarez de Mon ujawnia, że sam Francuz jest skłonny przenieść się na Santiago Bernabeu.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Olise otwarty na transfer. Bayern odrzuci ofertę

Florentino Perez jest faworytem niedzielnych wyborów na prezydenta Realu Madryt. Jeśli doświadczony działacz pozostanie na stanowisku, na Santiago Bernabeu pojawią się Jose Mourinho, Ibrahima Konate oraz Denzel Dumfries. Na tym nie koniec, bowiem zapowiedział również złożenie oferty na poziomie 150 milionów euro za jedną ze światowych gwiazd futbolu. Nie zdradził jej personaliów, natomiast media zgodnie twierdzą, że chodzi o Michaela Olise, kluczowego zawodnika Bayernu Monachium.

Francuz ma za sobą wybitny sezon i jest jednym z kandydatów do zdobycia Złotej Piłki. Bayern z nim w składzie świętował dublet na krajowym podwórku, ale w Lidze Mistrzów dotarł tylko do półfinału, gdzie uległ PSG, późniejszemu triumfatorowi.

Królewscy w przyszłym tygodniu mają zaoferować za Olise 150 milionów euro. Szanse na powodzenie tej operacji są praktycznie zerowe, natomiast sam zawodnik z chęcią przeniósłby się na Santiago Bernabeu. Jednocześnie nie zamierza jakkolwiek naciskać na Bayern i zaakceptuje każdą decyzję klubu.

Bawarczycy nie zamierzają tego lata się osłabiać, a Olise nie jest na sprzedaż. Real spotka się więc ze ścianą – kwota w postaci 150 milionów euro jest również w Monachium uznawana za zbyt niską, aby chociaż ją rozważyć.