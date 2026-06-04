Bednarek wróży mu wielką przyszłość. „Ma wszystko, by to osiągnąć”

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency Na zdjęciu: Kacper Potulski i Jan Bednarek

Bednarek widzi w Potulskim ogromny potencjał

Reprezentacja Polski podczas tego zgrupowania rozegrała dwa mecze towarzyskiego. Nie dostała się na mistrzostwa świata, więc Jan Urban ma więcej czasu na sprawdzenie nowych zawodników. Na spotkania z Ukrainą oraz Nigerią powołał kilku debiutantów, którzy mieli okazję spróbować swoich sił w ekipie Biało-Czerwonych. W środowy wieczór od pierwszej minuty wystąpił utalentowany Kacper Potulski, który ma za sobą pierwszy poważny sezon w seniorskiej piłce.

Obrońca Mainz zanotował sporo występów w Bundeslidze i Lidze Konferencji, a przeciwko Nigerii zagrał dla reprezentacji Polski po raz pierwszy w wyjściowym składzie. Eksperci zgodnie dość wysoko ocenili jego występ, zwieńczony debiutanckim trafieniem. Potulski dobrze odnalazł się w polu karnym i wbił do siatki piłkę, która trafiła pod jego nogi.

Z Potulskim w obronie współpracował Jan Bednarek, który po meczu wychwalał młodszego kolegę. Dostrzega jego potencjał i uważa, że ten może zrobić wielką karierę.

– Wydaje mi się, że jest bardzo dobrym zawodnikiem. Z tego, co widziałem na treningach, to jest to otwarty chłopak, który chce się uczyć. Jest odważny, nie boi się grać, jest agresywny. Ma wszystkie atrybuty, żeby grać na najwyższym poziomie i osiągnąć światowy top. Tylko od jego chęci, zdrowia i odrobiny szczęścia zależy, jak daleko zajdzie – podsumował Bednarek na antenie Polsat Sport.