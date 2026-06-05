Urban dostał trzy rady od byłego reprezentanta. To musi zrobić selekcjoner

10:59, 5. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Super Express

Jan Urban znalazł się pod ostrzałem mediów po ostatnim zgrupowaniu. W rozmowie z Super Expressem trzy rady dla selekcjonera wskazał Jan Tomaszewski. Były reprezentant Polski domaga się stanowczych zmian w przyszłości.

Jan Urban
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Just Pictures GmbH / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Tomaszewski wskazał trzy rady dla Jana Urbana

Reprezentacja Polski kolejne mecze rozegra dopiero we wrześniu, gdy wystartuje Liga Narodów. Po ostatnim zgrupowaniu, które miało miejsce na przełomie maja i czerwca atmosfera wokół Biało-Czerwonych ponownie zrobiła się gęsta. Wiele krytycznych słów skierowano pod adresem Jana Urbana. Coraz więcej ekspertów zaczyna krytykować decyzje podejmowane przez selekcjonera.

Do grona osób, które nie są zadowolone z pracy selekcjonera, dołączył były reprezentant Polski – Jan Tomaszewski. W rozmowie z Super Express wskazał trzy czynniki, które priorytetowo muszą zostać zmienione w przyszłości. Były bramkarz mówił o węższej kadrze, grze na dwóch defensywnych pomocników oraz zmianie podejścia do wykonywania zmian w trakcie spotkania.

Po pierwsze wybrać ścisłą kadrę 16-20 zawodników i na nich budować zespół, kończąc z masowym powoływaniem debiutantów. Po drugie zdecydować się na grę dwoma defensywnymi pomocnikami, by ustabilizować grę obronną. Najpierw, żeby wygrać każdy mecz, trzeba go najpierw zremisować. I wreszcie po trzecie: dokonywać sensownych zmian w trakcie meczu, testując zawodników na pozycjach, które wymagają wzmocnienia, a nie tylko po to, by zaliczyć kolejne debiuty – mówił Jan Tomaszewski w rozmowie z Super Expressem.

Polska nie wygrała żadnego z dwóch ostatnich meczów towarzyskich. Z Ukrainą we Wrocławiu kadra Urbana przegrała (0:2). Z kolei w Warszawie z Nigerią padł remis 2:2 po fantastycznym strzale z dystansu Przemysława Wiśniewskiego.

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