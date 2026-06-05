Kosecki nie wytrzymał. Tak ostro o Lewandowskim nie mówił od dawna

14:15, 5. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Polsat Sport / Kosa na Kosę

Robert Lewandowski znalazł się pod ostrzałem Romana Koseckiego w audycji "Kosa na Kosę". Były reprezentant Polski surowo ocenił występ napastnika w towarzyskim meczu z Nigerią.

Robert Lewandowski
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Roman Kosecki podsumował występ Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski usłyszał mocne słowa krytyki ze strony Romana Koseckiego. Były reprezentant Polski i były zawodnik między innymi Legii Warszawa oraz Atletico Madryt nie ukrywał rozczarowania postawą kapitana Biało-czerwonych w towarzyskim spotkaniu z Nigerią, które zakończyło się remisem (2:2). Kosecki w audycji „Kosa na Kosę” na kanale Polsatu Sport stwierdził nawet, że był to najgorszy występ Lewandowskiego w narodowych barwach.

– Ja nie boję się stwierdzenia, że Robert Lewandowski zagrał najgorszy mecz w reprezentacji Polski, odkąd występuje w kadrze. Mówię o spotkaniu z Nigerią. Jego machanie rękami, niewykorzystywanie sytuacji, cofanie się do linii obrony po piłkę. Robił rzeczy, których w ogóle nie robił w Barcelonie – mówił były piłkarz.

Były reprezentant Polski odniósł się również do roli Lewandowskiego w Barcelonie pod wodzą Hansiego Flicka, wskazując różnice między jego zachowaniem w klubie i reprezentacji. – Tam Hansi Flick powiedział mu jedno: „Stoisz mi tutaj w polu karnym. Masz Raphinhę, masz Lamine Yamala. Masz strzelać gole”. I to robił. A w meczu kadry Lewy tego nie potrafił. Cofnął się, machał rękami – wymieniał Kosecki.

61-latek zaznaczył jednak, że mimo krytycznej oceny nadal wierzy w wartość i znaczenie napastnika dla reprezentacji Polski. – Powiem jedno: to był najgorszy mecz Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski, jaki widziałem. Oczywiście ktoś może się z tym zgadzać lub nie. Pozostawił jednak po sobie obraz, który nie napawał mnie optymizmem. Ani w kontekście młodych zawodników, ani tego, że ta sytuacja szybko się rozwiąże – rzekł wprost Kosecki.

– Wierzę w każdym razie, że znajdzie klub, przyjedzie zadowolony, uśmiechnięty, pełen energii i jeszcze wiele da reprezentacji. Potrzebujemy od niego tego, co swoim drużynom narodowym dają Luka Modrić czy Lionel Messi. Naprawdę bardzo tego potrzebujemy – uzupełnił były kadrowicz.

Słowa Koseckiego z pewnością wywołają dyskusję wśród kibiców. Zwłaszcza że dotyczą zawodnika, który od lat pozostaje symbolem reprezentacji Polski.

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