Barcelona zdecydowała ws. Szczęsnego. Ważne wieści dla Polaka

15:56, 6. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Mundo Deportivo

Barcelona rozwiązuje kwestię obsady bramki na przyszły sezon. Z wypożyczeń wracają Marc-Andre ter Stegen i Inaki Pena. "Mundo Deportivo" ujawnia, że pozycja Wojciecha Szczęsnego nie jest zagrożona.

Wojciech Szczęsny
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DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny pozostanie głównym zmiennikiem Garcii

Barcelona w zeszłym roku sprowadziła Joana Garcię i z miejsca na niego postawiła, co okazało się znakomitą decyzją. Hiszpan zanotował świetny sezon i już dołączył do grona najlepszych bramkarzy świata. W obliczu tego transferu na wypożyczenia do innych ekip trafili Marc-Andre ter Stegen oraz Inaki Pena. Wojciech Szczęsny był natomiast zmiennikiem Garcii i rozegrał w sumie 12 spotkań.

Kontrakt Polaka obowiązuje do 2027 roku. Mimo tego, w temacie jego przyszłości pojawiały się wątpliwości, ale sam zainteresowany postanowił je rozwiać, zapewniając, że wypełni kontrakt z hiszpańskim gigantem. Niewiadomą była natomiast jego rola, bowiem z wypożyczeń powracają wspomniani wcześniej ter Stegen i Pena.

Barcelona podjęła kolejne decyzje, tym razem w sprawie hierarchii bramkarskiej na przyszły sezon. „Mundo Deportivo” informuje, że Szczęsny nie ma się czego obawiać i pozostanie drugim bramkarzem. Pozycja Garcii jest niepodważalna, natomiast ter Stegen i Pena tym razem trafią na sprzedaż. Niemiec do tej pory się temu sprzeciwiał, ale miał nastąpić przełom. Pena z kolei poszukuje miejsca, w którym będzie mógł grać regularnie i się rozwijać.

Szczęsny jest bardzo ceniony w szatni Barcelony. Zapewnia dobrą atmosferę, a Garcia wiele razy chwalił jego wsparcie i wspólne treningi.

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