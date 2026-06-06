Lech i Górnik chcą tego samego piłkarza. Jest do wzięcia za pół miliona euro

Lech Poznań i Górnik Zabrze stoczą walkę na rynku transferowym o tego samego piłkarza. Jak podaje serwis infotbal.cz, w kręgu zainteresowań znalazł się Yevgeniy Skyba. Jest do wzięcia za pół miliona euro.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Skyba na celowniku Lecha Poznań i Górnika Zabrze

Lech Poznań i Górnik Zabrze to dwie najlepsze drużyny minionego sezonu w PKO BP Ekstraklasie. Kolejorz zgarną drugie z rzędu mistrzostwo Polski. Z kolei Trójkolorowi zajęli 2. miejsce w lidze, a dodatkowo wygrali STS Puchar Polski. Latem powalczą o awans do Ligi Mistrzów. Natomiast najpierw stoczą bój na rynku transferowym o tego samego zawodnika.

Z informacji serwisu infotbal.cz wynika, że w kręgu zainteresowań obu drużyn znalazł się Yevgeniy Skyba. To 23-letni środkowy obrońca, który dopiero co zmienił klub. W styczniu przeszedł z Czornomoreć Odessa do czeskiej Karwiny, z którą sięgnął po krajowy puchar. Na swoim koncie ma 12 spotkań, w których spędził na boisku 981 minut. Od razu stał się kluczowym graczem wyjściowej jedenastki.

Źródło przekonuje, że Skyba będzie do wzięcia za ok. pół miliona euro. Niemniej jednak Lech Poznań i Górnik Zabrze wcale nie mają łatwego zadania. Zainteresowanie stoperem jest bardzo duże. W grze są także czeskie kluby jak FK Teplice, Viktoria Pilzno i Zbrojovka Brno. Ponadto wymienia się także szereg zagranicznych drużyn.

Skyba w swojej krótkiej jak dotąd karierze grał głównie na Ukrainie. Obecny klub, czyli Karwina jest jego pierwszym zagranicznym zespołem. Wcześniej oprócz Czornomoreć Odessa zakładał również koszulkę FK Minaj czy FK Chust.