Pietuszewski wyróżniony przez kibiców Porto. „Gol godny mistrza”

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski z golem sezonu w barwach FC Porto

Oskar Pietuszewski w styczniu został bohaterem dużego transferu, zamieniając Jagiellonię Białystok na FC Porto. Portugalczycy zapłacili za nastolatka 8 milionów euro plus bonusy. Nastolatek zrobił na Estadio do Dragao furorę, przebijając się od razu do pierwszego składu. Z miejsca stał się kluczowym zawodnikiem wyjściowej jedenastki. Co ważniejsze, dostarczył także ważne bramki i asysty.

Pierwsze pół roku w nowym klubie zakończyło się z dorobkiem 3 goli i 4 asyst w 18 meczach. Na pierwszy duży sukces nie musiał długo czekać, ponieważ podopieczni Francesco Farioliego okazali się bezkonkurencyjni w lidze portugalskiej.

W marcu podczas ligowego klasyku, czyli spotkaniu Benfica – Porto zdobył ważną bramkę po niesamowitej akcji. Wideo z golem obiegło świat, zbierając szalone wyświetlenia. Pietuszewski po samotnym rajdzie położył na murawie mistrza świata – Nicolasa Otamendiego – i pokonał bramkarza Orłów. Kibice docenili jego trafienie, wybierając je golem sezonu w klubie.

O wyróżnieniu dla polskiego piłkarza poinformowało FC Porto. Portugalczycy w specjalnym wpisie napisali: „Gratulację Oskar – gol godny mistrza!„. Nie tak dawno zawodnik obchodził 18. urodziny, co sprawiło, że jego kontrakt został automatycznie przedłużony do 2031 roku.