Inter chce piłkarza Liverpoolu. Chiesa wszystko ujawnił

Inter Mediolan od jakiegoś czasu myśli o ściągnięciu piłkarza Liverpoolu. Na radarze znalazł się Curtis Jones. Plotki potwierdził Federico Chiesa w rozmowie z La Gazzetta dello Sport.

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Inter chce Curtisa Jonesa. Gwiazdor Liverpoolu się wygadał

Inter Mediolan sfinalizował jak na razie dwa transfery na sezon 2026/2027. Pierwszym wzmocnieniem było wykupienie na stałe po kresie wypożyczenia Manuele Akanjiego. Natomiast ostatnio poinformowali, że po krótkiej przerwie do zespołu wraca Aleksandar Stanković. Nerazzurri zapłacili za defensywnego pomocnika 23 miliony euro. Co ciekawe, sprzedali go do Club Brugge jedynie rok temu.

Kolejnym wzmocnieniem ma być zawodnik do środka pola. Nie jest tajemnicą, że Inter interesuje się piłkarzem Liverpoolu. Od dłuższego czasu pojawiały się plotki, że pod uwagę brany jest Curtis Jones. Co ciekawe, zainteresowanie potwierdził niespodziewanie Federico Chiesa. Piłkarz wygadał się w rozmowie z La Gazzetta dello Sport, że jego kolega z szatni wypytywał go o życie we Włoszech.

– Jones zapytał mnie, jak to jest mieszkać we Włoszech. Powiedziałem mu, że jest świetnie, a pogoda jest o wiele lepsza niż w Liverpoolu. Curtis jest znakomity technicznie, Inter słusznie rozważa jego transfer – mówił Federico Chiesa w rozmowie z La Gazzetta dello Sport.

Nie można wykluczyć, że latem zarówno Jones, jak i Chiesa zagrają w Serie A. Reprezentant Włoch wspomniał także o chęci powrotu na Półwysep Apeniński. „Juventus zawsze będzie w moim sercu. Chciałbym wrócić pewnego dnia” – zdradził skrzydłowy. „Chcę grać regularnie. Jeśli nie w Premier League, poszukam miejsca gdzieś indziej” – dodał.

W tym sezonie Jones rozegrał 49 meczów, w których strzelił 3 gole i zaliczył 3 asysty. Chiesa ma na swoim koncie 36 meczów i takie same statystyki, jak jego kolega z Liverpoolu.