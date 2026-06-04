Urban myśli o zmianie formacji! „Mamy przygotowany wariant”

Reprezentacja Polski zremisowała z Nigerią 2-2 w drugim meczu towarzyskim. Jan Urban nie wyklucza zmiany formacji i gry czwórką obrońców. Wspomniał o tym podczas konferencji prasowej.

PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Reprezentacja Polski przejdzie na grę czwórką obrońców?

Reprezentacja Polski podczas tego zgrupowania rozegrała dwa mecze towarzyskie. Kilka dni temu przegrała 0-2 z Ukrainą, a w środowy wieczór zmierzyła się na PGE Narodowym z Nigerią. Dwukrotnie musiała odrobić straty, by finalnie zremisować 2-2. W samej końcówce bombę z dystansu posłał Przemysław Wiśniewski, ratując Biało-Czerwonych przed porażką.

Gra Polaków jednak nie zachwycała. Zarówno przeciwko Ukrainie, jak i Nigerii, naszej drużynie brakowało jakości w ofensywie, a do tego miała klasyczne problemy ze skuteczną defensywą. W przestrzeni medialnej od dawna pojawia się temat zmiany formacji i powrotu do gry czwórką obrońców. Jan Urban przyznaje, że chodzi mu to po głowie, ale nie jest jeszcze do tego przekonany. Kluczową postacią dla tej roszady byłby Jakub Kiwior, który przeszedłby na lewą stronę defensywy.

– To jest ustawienie, które chodzi nam po głowie. Na razie nie mamy sprawdzonego Kuby Kiwiora jako tego lewego obrońcy – chodzi mi tutaj o sytuacje 1 na 1, jak się zachowuje, co nam daje w ofensywie. Mamy taki wariant przygotowany, nie do końca jestem przekonany, ale jest taka alternatywa – potwierdził selekcjoner kadry na pomeczowej konferencji prasowej.

Ustawienie z czwórką obrońców.



🗣️ Jan Urban: To jest ustawienie, które chodzi nam po głowie. Na razie nie mamy sprawdzonego Kuby Kiwiora jako tego lewego obrońcy – chodzi mi tutaj o sytuacje 1 na 1, jak się zachowuje, co nam daje w ofensywie. Mamy taki wariant przygotowany, nie… pic.twitter.com/7SxwVnJsbw — Meczyki.pl (@Meczykipl) June 3, 2026

Na ten moment Jan Bednarek i Jakub Kiwior to liderzy trzyosobowego bloku defensywnego. Obok nich Urban testuje różnych piłkarzy – w środę wystąpił Kacper Potulski, który zdobył nawet swoją debiutancką bramkę.