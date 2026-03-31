Niespodzianki w składzie Polski? Wichniarek zabrał głos

Jan Urban stanie dzisiaj przed wyzwaniem kontynuowania passy bez porażki w roli selekcjonera. Niewykluczone, że trener zaskoczy składem. Na ten temat głos zabrał Artur Wichniarek.

Jan Urban od momentu, gdy przejął stery nad reprezentacją Polski, wpłynął nie tylko na poprawę wyników drużyny, ale też na lepszą atmosferę na zgrupowaniach. We wtorkowy wieczór Biało-czerwoni powalczą natomiast o awans na mundial w Ameryce Północnej w finale baraży. Niewykluczone, że w wyjściowym składzie polskiej ekipy dojdzie do trzech zmian. Tymczasem na ten temat kilka słów powiedział były reprezentant Polski.

Dziennikarz Adam Sławiński przekazał, że w pierwszej jedenastce mają pojawić się: Przemysław Wiśniewski, Nicola Zalewski i Karol Świderski. Artur Wichniarek przeanalizował takie rozwiązania.

– To nie jest ten sam Świderski, który przyjeżdżał z Charlotte i dawał bardzo dużo. Widziałbym go bardziej jako zawodnika wchodzącego z ławki. To miejsce dla „Świdra” dałbym Zalewskiemu, a na boku Skórasiowi, który zagrał dobry mecz z Albanią – przekonywał były piłkarz Hertha Berlin czy Arminia Bielefeld w Kanale Sportowym.

Wtorkowe starcie na arenie w Solnie zacznie się o godzinie 20:45. Kolejny raz Szwedzi zagrają z Polską w barażu o awans na mistrzostwa świata. Po raz ostatni taka sytuacja miała miejsce w 2022 roku. Wówczas w Chorzowie lepsza okazała się ekipa prowadzona przez Czesław Michniewicz, która wygrała 2:0 po golach Robert Lewandowski i Piotr Zieliński.