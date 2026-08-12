Mecz Lecha Poznań w el. LE może zostać przełożony! Wszystko przez pogodę

Lech Poznań z powodu złych warunków pogodowych na lotnisku w Torshavn na Wyspach Owczych nie wyleciał na mecz. Możliwe jest przełożenie starcia na kolejne dni, o czym poinformował Dawid Dobrasz z "Meczyków".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech nie wyleciał na Wyspy Owcze

Lech Poznań dość przeciętnie rozpoczął obecny sezon, ale nadal ma szansę na grę w fazie ligowej Ligi Europy, co byłby sporym sukcesem. W pierwszym meczu 3. rundy eliminacji tych rozgrywek Kolejorz zmierzył się przed własną publicznością z ekipą Klaksvik. Starcie to, pomimo sporych problemów, udało się wygrać, ale zaliczka przed rewanżem jest skromna – wynosi jedno trafienie.

Jak się okazuje, nie jest jednak pewne, kiedy zostanie rozegrany drugi mecz. Lech Poznań w czwartek, o godzinie 19:30, miał zmierzyć się bowiem z zespołem Klaksvik w rewanżowym starciu 3. rundy eliminacji Ligi Europy. Kolejorz jednak nadal jest w Polsce i czeka na wylot, który z powodu złej pogody na Wyspach Owczych nie jest możliwy. Lot obecnie jest wstrzymany przez brak zgody na przyjęcie ze strony Farerów. Jak informuje Dawid Dobrasz z portalu „Meczyki.pl”, możliwe jest przełożenie spotkania na piątek, a nawet na sobotę.

Co ważne, Kolejorz wcześniej już przełożył swoje ligowe starcie, a to dawałoby realną możliwość takiego działania. Dziennikarz przekazał także, że i kibice Lecha zostali już zawróceni z powietrza ze względu na warunki pogodowe na Wyspach Owczych.

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