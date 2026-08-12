Korona Kielce negocjuje transfer z Lechii Gdańsk!

15:46, 12. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Tomasz Włodarczyk, Meczyki.pl

Korona Kielce jest zainteresowana pozyskaniem Bogdana Wjunnyka i w tej sprawie toczą się już negocjacje, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Jacek Zieliński
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Korona rozmawia o sprowadzeniu Bogdana Wjunnyka

Korona Kielce dość przeciętnie rozpoczęła nowy sezon PKO Ekstraklasy. Po dwóch meczach na ich koncie jest w sumie tylko jeden remis, a to zbyt mało względem aspiracji, która zgłaszała ta drużyna przed sezonem. Należy jednak pamiętać, że mierzyli się oni z Jagiellonią Białystok oraz Legią Warszawa, a więc dwoma bardzo mocnymi rywalami.

Poza tym kadra zespołu wciąż jest w budowie. Od jakiegoś czasu przewija się temat pozyskania nowego napastnika. Miałby nim być Bogdan Wjunnyk, który dodatkowo jest piłkarzem mogącym grać nieco niżej. Według informacji, które przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”, faktycznie Korona Kielce negocjuje jego transfer. Doszło już do spotkania właściciela klubu z Paolo Urferem, szefem Lechii Gdańsk. Z pewnością jednak rozmowy nie będą łatwe, gdyż pierwszoligowiec w każdym przypadku oczekuje sporej zapłaty za swoich graczy.

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Bogdan Wjunnyk w minionym sezonie PKO Ekstraklasy rozegrał w sumie 28 spotkań, w których zdobył trzy gole oraz zanotował jedną asystę. Łącznie dla Lechii ten 24-letni Ukrainiec ma 61 występów i 10 trafień. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 500 tysięcy euro.

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