Barcelona sprzedała bramkarza. Opuści La Liga

Ryan Crockett/ DeFodi Images/ Alamy Na zdjęciu: Aron Yaakobishvili

Barcelona żegna golkipera

Aron Yaakobishvili pierwsze kroki w futbolu stawiał w takich ekipach, jak Baráti Bőrlabda/ASI Dinamo i MTK Budapest. W 2018 roku Barcelona sprowadziła go do swojej akademii, natomiast siedem lat później został włączony do seniorskiej kadry. Jednak od razu został wypożyczony do Andorry nie zaliczył debiutu. Teraz definitywnie zmienia klubowe barwy.

Jednokrotny reprezentant Węgier odchodzi z szeregów Dumy Katalonii, a jego nowym miejscem pracy będzie Almeria. Mundo Deportivo ujawnia szczegóły tego transferu – Barcelona ma otrzymać 2-3 milionów euro i zachował 50-60% prawy do karty zawodniczej 20-latka.

W poprzednim sezonie Yaakobishvili rozegrał 21 meczów, w których 29-krotnie musiał sięgać do siatki i trzy razy zachował czyste konto. Andorra uplasowała się na 13. miejscu w La Liga 2, a do pozycji premiowanej udziałem w barażach o awans straciła 14 punktów. Natomiast Almeria zajęła 3. lokatę, a w finale play-offów musiała uznać wyższość Malagi.