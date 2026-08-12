Kacper Potulski ma nowego konkurenta w walce o podstawowy skład. FSV Mainz potwierdziło przyjście Stefana Poscha. Austriak w ostatnich latach świetnie radził sobie na boiskach Serie A.

Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kacper Potulski

Oficjalnie: Stefan Posch wzmocnił FSV Mainz

Kacper Potulski ma za sobą przełomowy sezon, w którym przebojem wdarł się do Bundesligi. Świetne występy w FSV Mainz zaowocowały nawet powołaniem do seniorskiej reprezentacji Polski. Utalentowany obrońca będzie musiał od początku zaznaczyć swoją obecność w niemieckim zespole. Klub sięgnął bowiem po uznanego defensora z boisk Serie A.

FSV Mainz za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłosiło przyjście Stefana Poscha. Austriak przeniósł się do Niemiec na zasadzie transferu definitywnego z Como. Koszt całej transakcji wyniósł około czterech milionów euro. Doświadczony defensor będzie zatem rywalem Kacpra Potulskiego o miejsce w podstawowym składzie.

Stefan Posch jest niezwykle wszechstronnym zawodnikiem, który może grać zarówno na prawej stronie obrony, jak i w jej centralnej części. Austriak w swoim ostatnim sezonie nie był już tak ofensywnie usposobionym defensorem, więc w Como występował częściej na pozycji stopera. Obecnie nie wiemy, na jakiej pozycji widzi go trener FSV Mainz, ale ten transfer oznacza zatem, że Kacper Potulski będzie musiał powalczyć o miejsce w wyjściowej jedenastce.

Zdecydowanie najlepszy okres swojej kariery Stefan Posch miał w Bologni. W barwach tego włoskiego zespołu rozegrał 85 spotkań. Udało mu się siedmiokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.