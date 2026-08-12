Mateusz Żukowski tego lata może jeszcze trafić do Bundesligi. Reprezentant Polski znajduje się na radarze HSV Hamburg. Napastnik Magdebura jest łączony także z Elversbergiem - donosi Ekrem Konur na łamach portalu "SportowyNet".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Żukowski

HSV Hamburg przygląda się Mateuszowi Żukowskiemu

Mateusz Żukowski tego lata może wykonać bardzo ważny krok w swojej karierze. Reprezentant Polski wzbudza zainteresowanie HSV Hamburg, które od nowego sezonu występuje w Bundeslidze. Ekrem Konur na łamach portalu „SportowyNet” przekazuje, że niemiecki klub monitoruje sytuację 24-letniego napastnika 1. FC Magdeburg.

HSV Hamburg może być dla Mateusza Żukowskiego szczególnie atrakcyjnym kierunkiem. Klub wrócił do niemieckiej elity i szuka zawodników, którzy pomogą im odnaleźć się na najwyższym poziomie. Polak ma za sobą świetny sezon na zapleczu Bundesligi, dzięki któremu zapracował na zainteresowanie mocniejszych klubów. Przeprowadzka do tego zespołu byłaby dla niego naturalnym kolejnym krokiem i szansą na udowodnienie swoich umiejętności w jednej z najlepszych lig Europy.

W grze o Mateusz Żukowskiego pozostaje również Elversberg, jednak to właśnie możliwość transferu do HSV wydaje się dla zawodnika najbardziej interesująca. Magdeburg chciałby zatrzymać swojego napastnika, ale zainteresowanie ze strony klubu z Bundesligi może być trudne do odrzucenia. Polak ma zatem przed sobą bardzo ciekawą perspektywę, a jego dobra postawa na zapleczu może wkrótce zaowocować debiutem w niemieckiej elicie.

Mateusz Żukowski rozpoczął już strzelanie w nowym sezonie 2. Bundesligi. Reprezentant Polski wpisał się na listę strzelców w spotkaniu Magdeburga z Eintrachtem Braunschweig.