Barcelona oferuje 51 milionów funtów za gwiazdora Man City

fot. rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona z nową ofertą

Barcelona tego lata jest dość aktywna na rynku transferowym i już przeprowadziła ciekawe ruchy. Wiadomo jednak, że wszyscy ostrzą sobie zęby na pozyskanie nowego napastnika. Przez wiele tygodni wydawało się, że będzie nim Julian Alvarez, ale temat ten obecnie zdaje się być zamknięty. Dlatego też klub rozważa inne, alternatywne opcje.

Jak się okazuje, nie tylko rozmowy ws. sprowadzenia nowego napastnika trwają. Cały czas Duma Katalonii negocjuje bowiem z Manchesterem City sprawę Rodriego. Hiszpan jest celem klubu i ten robi wszystko, aby go pozyskać. Według informacji, które przekazał „The Times”, Barcelona zaoferowała 51 milionów funtów za jego pozyskanie, a oferta ta ma być coraz bliżej satysfakcji władz Obywateli.

Rodri w zakończonym sezonie rozegrał w sumie 33 mecze, w których zdobył dwie bramki. Łącznie ten 30-letni defensywny pomocnik, który na swoim koncie ma Złotą Piłkę, rozegrał prawie 300 spotkań dla zespołu Manchesteru City. W przeszłości związany był z Atletico Madryt. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 50 milionów euro. Na koncie Rodriego jest 70 gier w reprezentacji La Furia Roja.

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