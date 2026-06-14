Manchester United poluje na gwiazdę Newcastle. Tanio nie będzie

21:31, 14. czerwca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Fabrizio Romano

Manchester United planuje wzmocnić pozycję lewego obrońcy. Michael Carrick bardzo docenia Lewisa Halla z Newcastle United - dowiedział się Fabrizio Romano.

Lewis Hall
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Lewis Hall

Lewis Hall celem transferowym Manchesteru United

Manchester United zamierza poważnie wzmocnić swój skład przed sezonem 2026/2027, w którym będzie rywalizował na kilku frontach. Ekipa Czerwonych Diabłów wywalczyła awans do Ligi Mistrzów i chce jak najlepiej zaprezentować się w elitarnych europejskich rozgrywkach. Trener zespołu Red Devils – Michael Carrick – liczy między innymi na zwiększenie rywalizacji na pozycji lewego obrońcy, gdzie angielski klub wciąż szuka zawodnika mogącego wnieść jakość oraz regularność w grze defensywnej oraz ofensywnych wejściach.

Jak poinformował Fabrizio Romano, Manchester United bardzo docenia wahadłowego Newcastle UnitedLewisa Halla. 21-letni Anglik od kilku kampanii uchodzi za jednego z najbardziej perspektywicznych lewych obrońców w Premier League, co nie umknęło uwadze skautów z Old Trafford. Czerwone Diabły widzą w nim idealnego kandydata do wzmocnienia boku defensywy, jednak potencjalny transfer nie będzie prosty. Sroki nie planują bowiem rozstawać się ze swoim zawodnikiem, a ewentualna sprzedaż wymagałaby oferty na poziomie 70-80 milionów euro.

Czterokrotny reprezentant Synów Albionu z powodzeniem występuje w barwach Newcastle United od sierpnia 2023 roku, kiedy trafił na St James’ Park z Chelsea. Początkowo przebywał tam na wypożyczeniu, a następnie został wykupiony za ponad 30 milionów euro. W minionym sezonie rozegrał 47 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty, będąc jednym z ważnych elementów zespołu The Magpies. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 40 milionów euro, jednak Newcastle oczekuje znacznie wyższej kwoty.

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