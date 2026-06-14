Holandia – Japonia: typy i kursy. Van Dijk i spółka zaczynają mundial

Holandia - Japonia: typy i kursy na mecz 1. kolejki Mistrzostw Świata 2026 w grupie F. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (14 czerwca) o godzinie 22:00.

MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Holandia Japonia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 czerwca 2026 10:05

Holandia – Japonia, typy bukmacherskie

Reprezentacja Holandii już w niedzielny wieczór zagra swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata 2026. Tego dnia podopieczni Ronalda Koemana zmierzą się w starciu grupy F z Japonią. Oranje zaliczani są do grona głównych faworytów do końcowego triumfu i liczą, że do sukcesu poprowadzi ich doświadczony kapitan Virgil van Dijk, będący jednym z liderów całego zespołu. Japonia również ma jednak spore ambicje i przez wielu ekspertów jest wskazywana jako jeden z czarnych koni turnieju. Azjaci od lat udowadniają, że potrafią rywalizować z najmocniejszymi reprezentacjami świata, dlatego Holendrów czeka wymagające otwarcie mundialu.

Ja uważam, że finalnie triumfować w tym starciu będą Oranje. Mój typ: wygrana Holandii

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Holandia – Japonia, ostatnie wyniki

Holandia prezentuje całkiem wysoką formą. Oranje w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (4:0 z Litwą, 2:1 z Norwegią oraz 2:1 z Uzbekistanem), zaliczyli jeden remis (1:1 z Ekwadorem), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Algierią).

Japonia natomiast mknie jak burza. Zespół z kraju kwitnącej wiśni wygrał wszystkie ze swoich pięciu ostatnich rozegranych spotkań (2:0 z Ghaną, 3:0 z Boliwią, 1:0 ze Szkocją, 1:0 z Anglią oraz 1:0 z Islandią).

Holandia – Japonia, historia

Rywalizacja Holandii z Japonią nie należy do najczęściej oglądanych na międzynarodowej scenie, jednak oba zespoły mają za sobą kilka interesujących pojedynków. Najbardziej pamiętnym pozostaje spotkanie fazy grupowej Mistrzostw Świata 2010 w Republice Południowej Afryki, kiedy Oranje wygrali 1:0 po bramce Wesleya Sneijdera. Holendrzy dotarli wówczas aż do wielkiego finału mundialu. W bezpośrednich starciach to reprezentacja Holandii może pochwalić się korzystniejszym bilansem, jednak Japonia wielokrotnie udowadniała, że potrafi sprawiać problemy europejskim potęgom. Dzięki temu ich pojedynki zazwyczaj dostarczają sporo emocji i stoją na wysokim poziomie sportowym.

Holandia – Japonia, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic, faworytem niedzielnego spotkania jest reprezentacja Holandii. Jeśli rozważasz typ na wygraną Oranje, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.00. W przypadku zwycięstwa Japonii natomiast sięga nawet 3.70.

Holandia Japonia 2.02 3.53 3.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 czerwca 2026 10:05

Holandia – Japonia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Holandii

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Holandia – Japonia, przewidywane składy

Holandia: Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven – de Jong, Gravenberch – Summerville, Reijnders, Gakpo – Malen

Japonia: Suzuki – Watanabe, Taniguchi, H. Ito – Doan, Sano, Kamada, Nakamura – Kubo, Ueda, J. Ito

Holandia – Japonia, transmisja meczu

Spotkanie Holandia – Japonia obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić online na stronie internetowej sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

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