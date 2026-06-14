WKS – Ekwador: typy i kursy. Wszystkie oczy na gwiazdę RB Lipsk

Wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem w ramach 1. kolejki grupy E na mistrzostwach świata 2026. Mecz odbędzie na Lincoln Financial Field w nocy z niedzieli na poniedziałek o godz. 1:00.

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Yan Diomande

WKS Ekwador Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 czerwca 2026 14:03

WKS – Ekwador: typy bukmacherskie

Wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem w meczu grupy E mistrzostw świata 2026. Słonie trzykrotnie występowały na mundialach, jednak ani razu nie zdołały wyjść z grupy. Obecnie zespół prowadzi Emerse Fae, który pełni funkcję selekcjonera od dwóch lat. Największą nadzieją afrykańskiej drużyny jest 19-letni Yan Diomande z RB Lipsk. Skrzydłowy już teraz znajduje się na radarach czołowych klubów Premier League i może być jednym z objawień turnieju. W ofensywie ma liczyć na wsparcie Amada Diallo z Manchesteru United oraz Seko Fofany z FC Porto.

Ekwador rozpoczyna natomiast swój piąty mundial w historii. Największy sukces reprezentacja La Tri odniosła w 2006 roku, kiedy dotarła do 1/8 finału. Drużyna prowadzona przez Sebastiana Beccacece również dysponuje solidną jakością. W składzie nie brakuje piłkarzy znanych z europejskich boisk. Liderami zespołu są Moises Caicedo z Chelsea, Piero Hincapie z Arsenalu oraz Willian Pacho z Paris Saint-Germain. Mój typ: zwycięstwo WKS.

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WKS – Ekwador: ostatnie wyniki

W ostatnim czasie Słonie pokonały rezerwy Philadelphia Union (2:0), a największe wrażenie zrobiło zwycięstwo nad Francją (2:1) w Nantes. Wcześniej Afrykańczycy wygrali również ze Szkocją (1:0) i Koreą Południową (4:0). W styczniu ponieśli bolesną porażkę z Egiptem (2:3) w ćwierćfinale Pucharu Narodów Afryki.

Ekwadorczycy przed mistrzostwami świata wygrali z Gwatemalą (3:0) i Arabią Saudyjską (2:1). W marcowym oknie reprezentacyjnym La Tri zremisowali z Holandią (1:1) oraz Marokiem (1:1). Jeszcze pod koniec ubiegłego roku pokonali także Nową Zelandię (2:0).

WKS – Ekwador: historia

Mecz Wybrzeża Kości Słoniowej z Ekwadorem będzie pierwszą konfrontacją tych reprezentacji w historii.

WKS – Ekwador: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy więcej szans na zwycięstwo dają Ekwadorczykom. W ofercie STS kurs na wygraną Le Tri wynosi około 2.45, a triumf WKS można obstawić z kursem mniej więcej 3.60. Jeśli rozważasz, że padnie remis, to kurs opiewa na 2.80.

WKS Ekwador 3.40 2.75 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 czerwca 2026 14:03

WKS – Ekwador: przewidywane składy

Wybrzeże Kości Słoniowej: Y. Fofana – Doue, Singo, O. Diomande, Konan – Kessie, S. Fofana – Y. Diomande, Diallo, Adingra – Wahi

Ekwador: Galindez – Pacho, Ordonez, Hincapie – Preciado, Caicedo, Franco, Estupinan – Plata, Valencia, Vite

WKS – Ekwador: sonda

Kto wygra spotkanie? Wybrzeże Kości Słoniowej

Remis

Ekwador Wybrzeże Kości Słoniowej

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WKS – Ekwador: transmisja meczu

Mecz Wybrzeże Kości Słoniowej – Ekwador w ramach grupy E na mundialu odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek o godzinie 1:00 czasu polskiego. Starcie będzie dostępne na antenach TVP 2 i TVP Sport. Spotkanie będzie także transmitowane na stronie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP.

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