Real w gotowości. Ważny zawodnik może wrócić do gry

21:57, 28. kwietnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik

Real Madryt odzyskuje Thibauta Courtoisa przed El Clasico z FC Barceloną, które odbędzie się 10 maja. "Marca" podała, że Belg wraca po kontuzji uda i jest blisko powrotu do gry.

Thibaut Courtois
Obserwuj nas w
fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Thibaut Courtois może zagrać w El Clasico

Real Madryt może otrzymać bardzo ważne wzmocnienie przed jednym z najważniejszych meczów sezonu. Jak podaje „Marca”, Thibaut Courtois wraca do zdrowia po kontuzji uda. Belgijski golkiper ma być gotowy na starcie z FC Barceloną 10 maja, o ile nie pojawią się żadne komplikacje w końcowej fazie rehabilitacji.

Belgijski zawodnik Królewskich od połowy marca jest poza grą po urazie odniesionym 17 marca w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Od tamtego momentu przechodził proces leczenia i stopniowego powrotu do pełnej sprawności. Źródło ujawniło, że powrót Belga do treningów z drużyną jest już bardzo bliski.

Real liczy, że kluczowy golkiper będzie w stanie wrócić do rywalizacji właśnie na El Clasico. Sztab medyczny ma jednak zachować ostrożność i monitorować jego reakcję na obciążenia treningowe.

W obecnych rozgrywkach 33-letni bramkarz rozegrał 41 spotkań, w których stracił 39 bramek i zanotował 15 czystych kont. Nadal pozostaje jednym z najważniejszych zawodników defensywy Los Blancos, a jego doświadczenie ma kluczowe znaczenie w najważniejszych meczach sezonu.

Rynkowa wartość bramkarza wynosi obecnie 18 milionów euro. Powrót Courtoisa może znacząco wzmocnić stabilność defensywną zespołu Alvaro Arbeloi. Hiszpan w ostatnich tygodniach musiał radzić sobie bez swojego podstawowego bramkarza.

Jak informuje „Marca”, decyzja o jego ewentualnym występie przeciwko Barcelonie zostanie podjęta tuż przed meczem i będzie zależała od ostatnich testów oraz treningów. Real nie chce ryzykować nawrotu urazu, ale jednocześnie liczy na szybki powrót swojego kluczowego zawodnika na boisko.

