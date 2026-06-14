Szwecja – Tunezja: typy i kursy. Gyokeres znów da o sobie znać?

Szwecja – Tunezja, typy bukmacherskie
W nocy z niedzieli na poniedziałek odbędzie się interesujące spotkanie na Mistrzostwach Świata 2026 w grupie F. A w nim reprezentacja Szwecji zmierzy się z Tunezją. Podopieczni Grahama Pottera wywalczyli awans na mundial po udanych barażach, w których pokonali Polskę, a jedną z największych nadziei zespołu jest Viktor Gyokeres, który ma poprowadzić swoją drużynę do sukcesów na światowym czempionacie. Tunezja pozostaje natomiast jedną z największych niewiadomych turnieju. Afrykańska reprezentacja wielokrotnie udowadniała, że potrafi stawić czoła silniejszym rywalom i z pewnością będzie chciała sprawić niespodziankę już w pierwszym meczu fazy grupowej. Choć faworytem wydają się Szwedzi, kibice mogą spodziewać się bardzo ciekawego i wyrównanego widowiska.
Ja uważam, że ten mecz finalnie zakończy się zwycięstwem drużyny ze Skandynawii. Mój typ: wygrana Szwecji
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Szwecja – Tunezja, ostatnie wyniki
Szwecja nie ma jeszcze ustabilizowanej formy. Drużyna Grahama Pottera w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła dwa zwycięstwa (3:1 z Ukrainą oraz 3:2 z Polską), zaliczyła dwa remisy (1:1 ze Słowacją i 2:2 z Grecją), a także poniosła jedną porażkę (1:3 z Norwegią).
Tunezja natomiast prezentuje kiepską formę. W pięciu ostatnich spotkaniach udało im się odnieść jedno zwycięstwo (1:0 z Haiti), zaliczyli jeden remis (0:0 z Kanadą), a także ponieśli aż trzy porażki (po rzutach karnych z Mali, 0:1 z Austrią oraz 0:5 z Belgią).
Szwecja – Tunezja, historia
Rywalizacja Szwecji z Tunezją nie ma bogatej historii, a oba zespoły bardzo rzadko miały okazję mierzyć się ze sobą na międzynarodowej arenie. Co ciekawe, reprezentacje te nigdy nie spotkały się podczas finałów mistrzostw świata, dlatego ich nadchodzący pojedynek będzie pierwszym mundialowym starciem w dziejach. Choć bezpośrednich meczów między tymi drużynami było niewiele, obie reprezentacje mają doświadczenie w rywalizacji na największych turniejach.
Szwecja – Tunezja, kursy bukmacherskie
Według bukmachera Betclic, faworytem niedzielnego spotkania jest reprezentacja Szwecji. Jeśli rozważasz typ na wygraną drużyny Grahama Pottera, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.90. W przypadku zwycięstwa Tunezji natomiast sięga nawet 4.30.
Szwecja – Tunezja, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Szwecji
- remisem
- wygraną Tunezji
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Szwecja – Tunezja, przewidywane składy
Szwecja: V. Johansson – Lagerbielke, Hien, Ekdal – H. Johansson, Bergvall, Ayari, Svensson – Nygren – Isak, Gyokeres
Tunezja: Chamakh – Valery, Talbi, Rekik, Abdi – Khedira, Skhiri – Slimane, Mejbri, Ghabri – Chaouat
Szwecja – Tunezja, transmisja w TV
Spotkanie Szwecja – Tunezja obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
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