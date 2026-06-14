Wisła wróciła do Ekstraklasy. Kraków oszalał na punkcie pierwszego meczu

Wisła Kraków po czterech latach przerwy ponownie zagra w Ekstraklasie. Powrót Białej Gwiazdy do elity wywołał ogromne zainteresowanie kibiców, co najlepiej pokazują pierwsze wyniki sprzedaży biletów na inaugurację sezonu.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kibice Wisły

Ponad 23 tysiące wejściówek w niespełna dobę

Wisła Kraków poinformowała, że w niespełna dobę od startu otwartej sprzedaży uprawnionych do wejścia na pierwszy mecz sezonu 2026/27 jest już ponad 23 tysiące osób. Spotkanie z GKS-em Katowice odbędzie się na stadionie przy Reymonta podczas inauguracyjnego weekendu Ekstraklasy, zaplanowanego na dni od 24 do 26 lipca.

Skala zainteresowania jest tym większa, że wciąż nie został opublikowany szczegółowy terminarz 1. kolejki. Kibice nie znają jeszcze dokładnej daty ani godziny rozpoczęcia meczu, a mimo to sprzedaż wejściówek przebiega w błyskawicznym tempie.

Powrót Wisły do najwyższej klasy rozgrywkowej budzi ogromne emocje. Krakowski klub spędził poza Ekstraklasą cztery sezony, a teraz ponownie będzie rywalizował z najlepszymi drużynami w kraju. Nic więc dziwnego, że fani chcą uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Pierwszym rywalem Białej Gwiazdy po powrocie do elity będzie GKS Katowice. Wszystko wskazuje na to, że przy Reymonta można spodziewać się kompletu publiczności i jednej z najwyższych frekwencji na starcie nowych rozgrywek.

Już teraz liczba sprzedanych wejściówek pokazuje, że kibice Wisły długo czekali na powrót swojego zespołu do Ekstraklasy i nie zamierzają przegapić pierwszego meczu po latach przerwy.