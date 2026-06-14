Tottenham Hotspur zatrzymał gwiazdę. Wszystko już jasne

Tottenham Hotspur ogłosił podpisanie nowej umowy z Pedro Porro. Kontrakt reprezentanta Hiszpanii w angielskim klubie będzie obowiązywał do 2031 roku.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Pedro Porro

Pedro Porro na dłużej w północnym Londynie

Tottenham Hotspur w minionym sezonie Premier League do ostatniej kolejki walczył o utrzymanie. Trudna kampania sprawiła, że w marcu klub zdecydował się na zmianę menedżera. Roberto De Zerbi przejął zespół w kluczowym momencie i zdołał uratować ligowy byt londyńskiej drużyny.

W niedzielę Spurs oficjalnie poinformowali o podpisaniu nowej umowy z Pedro Porro. Prawy obrońca reprezentacji Hiszpanii podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2031 roku, z opcją przedłużenia o kolejny rok. To jasny sygnał ze strony klubu, że Porro ma być jednym z filarów drużyny na najbliższe lata.

26-letni Hiszpan był w ostatnich miesiącach łączony z odejściem z Tottenhamu. Zainteresowanie jego usługami miały wykazywać czołowe kluby Premier League, w tym Manchester City. Ostatecznie podpisanie nowego kontraktu kończy wszelkie spekulacje dotyczące jego przyszłości.

We are delighted to announce that Pedro Porro has signed a new, long-term contract with the Club ✍️



Congratulations, Pedro 🤍



🔗 https://t.co/HqjZ29XztT pic.twitter.com/EJsBbpyeGE — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 14, 2026

Porro trafił do Tottenhamu w styczniu 2023 roku początkowo na zasadzie wypożyczenia, a kilka miesięcy później transfer został sfinalizowany na stałe ze Sportingu Lizbona za 40 milionów euro. Łącznie w barwach Spurs rozegrał już 152 spotkania we wszystkich rozgrywkach i zdobył 13 bramek. Hiszpański defensor obecnie przebywa z narodową kadrą na mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku.