Tottenham Hotspur zatrzymał gwiazdę. Wszystko już jasne

Pedro Porro na dłużej w północnym Londynie
Tottenham Hotspur w minionym sezonie Premier League do ostatniej kolejki walczył o utrzymanie. Trudna kampania sprawiła, że w marcu klub zdecydował się na zmianę menedżera. Roberto De Zerbi przejął zespół w kluczowym momencie i zdołał uratować ligowy byt londyńskiej drużyny.
W niedzielę Spurs oficjalnie poinformowali o podpisaniu nowej umowy z Pedro Porro. Prawy obrońca reprezentacji Hiszpanii podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2031 roku, z opcją przedłużenia o kolejny rok. To jasny sygnał ze strony klubu, że Porro ma być jednym z filarów drużyny na najbliższe lata.
26-letni Hiszpan był w ostatnich miesiącach łączony z odejściem z Tottenhamu. Zainteresowanie jego usługami miały wykazywać czołowe kluby Premier League, w tym Manchester City. Ostatecznie podpisanie nowego kontraktu kończy wszelkie spekulacje dotyczące jego przyszłości.
Porro trafił do Tottenhamu w styczniu 2023 roku początkowo na zasadzie wypożyczenia, a kilka miesięcy później transfer został sfinalizowany na stałe ze Sportingu Lizbona za 40 milionów euro. Łącznie w barwach Spurs rozegrał już 152 spotkania we wszystkich rozgrywkach i zdobył 13 bramek. Hiszpański defensor obecnie przebywa z narodową kadrą na mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku.