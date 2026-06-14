Niemcy najedli się strachu. Curacao zaskoczyło giganta [WIDEO]

20:59, 14. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Niemcy rozbiły Curacao (7:1) w pierwszym meczu grupy E na mistrzostwach świata 2026. Faworyci potwierdzili swoją dominację. Jednak karaibska reprezentacja w pierwszej połowie potrafiła sprawić problemy drużynie Juliana Nagelsmanna.

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Associated Press / Alamy Na zdjęciu:

Koncert Niemców w drugiej połowie

Niemcy w niedzielę rozpoczęli rywalizację na mistrzostwach świata 2026 meczem z Curacao. Drużyna Juliana Nagelsmanna zamierza zatrzeć złe wrażenie po dwóch poprzednich mundialach. Już sam awans do fazy pucharowej wydaje się obowiązkiem dla jednej z najbardziej utytułowanych reprezentacji. W grupie E Niemcy zmierzą się także z Wybrzeżem Kości Słoniowej i Ekwadorem.

Tuż przed rozpoczęciem turnieju Nagelsmann został jednak zmuszony do nagłego powołania. Z powodu kontuzji wypadł Lennart Karl. Miejsce pomocnika Bayernu Monachium zajął Assan Ouedraogo. Sama obecność Curacao na mundialu jest jedną z największych niespodzianek. Karaibska reprezentacja po raz pierwszy w historii zakwalifikowała się do mistrzostw świata. Pod wodzą doświadczonego Dicka Advocaata The Blue Wave nie zamierza jednak pełnić wyłącznie roli statysty.

Czterokrotni mistrzowie świata bardzo szybko objęli prowadzenie. Już w 6. minucie na listę strzelców wpisał się Felix Nmecha, który wykorzystał świetne podanie Floriana Wirtza i pewnym strzałem pokonał bramkarza rywali.

Faworyci nie cieszyli się jednak z prowadzenia zbyt długo. Piłkarze Curacao z każdą minutą grali coraz odważniej i zaczęli wywierać większą presję na niemiecką defensywę. W 21. minucie sensacyjnie do wyrównania doprowadził Livano Comenencia, wprawiając w euforię kibiców karaibskiej reprezentacji.

Końcówka pierwszej połowy przebiegała już pod dyktando reprezentacji Niemiec. W 38. minucie Nico Schlotterbeck doskonale wykończył akcję. Jeszcze przed przerwą wynik podwyższył Kai Havertz, pewnie wykorzystując rzut karny.

Po zmianie stron Jamal Musiala wykorzystał chwilę dekoncentracji defensywy Curacao i podwyższył prowadzenie Niemiec. W 58. minucie kolejny cios zadał Nathaniel Brown. Niemcy nie zamierzali zwalniać tempa i konsekwentnie kontrolowali przebieg spotkania. W 78. minucie na listę strzelców wpisał się Deniz Undav, a później wynik ustalił Havertz.

W kolejnym meczu Niemcy zmierzą się z Wybrzeżem Kości Słoniowej, natomiast zawodnicy Curacao o pierwsze punkty na mundialu powalczą z Ekwadorem.

Niemcy – Curacao 7:1 (2:1)

1:0 Felix Nmecha 6′

1:1 Livano Comenencia 21′

2:1 Nico Schlotterbeck 38′

3:1 Kai Havertz 45+5′ (k)

4:1 Jamal Musiala 45′

5:1 Nathaniel Brown 68′

6:1 Deniz Undav 78′

7:1 Kai Havertz 88′

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