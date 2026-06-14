Mourinho wybrał asystenta w Realu Madryt. Jednak nie Pepe

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Media: Sami Khedira dołączy do sztabu Jose Mourinho

Real Madryt rozpoczął nową erę pod wodzą Jose Mourinho. Portugalski szkoleniowiec wrócił na Santiago Bernabeu, aby ponownie uporządkować sytuację w hiszpańskim klubie i włączyć drużynę Królewskich do walki o najważniejsze trofea. Przypomnijmy, że doświadczony menedżer prowadził już ekipę z Madrytu w latach 2010-2013, odnosząc z nią znaczące sukcesy. Florentino Perez, na polecenie 63-letniego trenera, sfinalizował już cztery wzmocnienia składu – do zespołu Los Blancos mają wkrótce przeprowadzić się Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Bernardo Silva oraz Marc Cucurella, co pokazuje skalę przebudowy drużyny.

Jose Mourinho równocześnie kompletuje swój sztab szkoleniowy. Jednym z jego założeń jest zaangażowanie byłego piłkarza Realu Madryt jako asystenta. W ostatnich tygodniach pojawiały się informacje, że w grę wchodził Pepe, jednak ten scenariusz ostatecznie nie dojdzie do skutku. Jak donosi hiszpańska gazeta „AS”, wszystko wskazuje na to, iż najbliższym współpracownikiem portugalskiego menedżera zostanie Sami Khedira, który ma dołączyć do stołecznego klubu w opisywanej roli.

Dla 39-letniego Niemca byłby to sentymentalny powrót do Madrytu, gdzie występował dla Realu w latach 2010-2015, czyli również podczas pierwszej kadencji Mourinho. Były pomocnik ekipy Los Blancos rozegrał łącznie 161 spotkań, zdobył 9 bramek i zanotował 13 asyst w barwach tej drużyny. Teraz najprawdopodobniej wróci na Santiago Bernabeu, ale już nie jako zawodnik, lecz członek sztabu szkoleniowego.