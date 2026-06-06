Ranking FIFA: oto miejsce reprezentacji Polski. Przed nami jest nawet Rosja

Reprezentacja Polski na 36. miejscu w rankingu FIFA
Reprezentacja Polski nie zagra na Mistrzostwach Świata 2026. W finale baraży podopieczni Jana Urbana przegrali ze Szwecją. Ostatnio podczas majowo-czerwcowego zgrupowania Biało-Czerwoni rozegrali dwa spotkania. We Wrocławiu w słabym stylu przegrali z Ukrainą (0:2). Kilka dni później zremisowali z Nigerią (2:2), a cudownego gola na wagę uniknięcia porażki strzelił Przemysław Wiśniewski.
Brak awansu na mundial oraz brak zwycięstw w ostatnich meczach negatywnie wpływa na ranking FIFA. Reprezentacja Polski zajmuje obecnie dopiero 36. miejsce. Przed nami w zestawieniu najlepszych drużyn narodowych na świecie jest nawet Rosja. Wyprzedzają nas również takie zespoły jak Panama, Kanada, Wybrzeże Kości Słoniowej, Egipt czy Ukraina, z którą ostatnio graliśmy.
Ranking FIFA na dzień 06.06.2026:
- Argentyna
- Hiszpania
- Francja
- Anglia
- Portugalia
- Brazylia
- Maroko
- Holandia
- Belgia
- Niemcy
Ranking FIFA miejsca 31-40:
- Norwegia – 1555,60 pkt
- Ukraina – 1549,29 pkt
- Wybrzeże Kości Słoniowej – 1540,87 pkt
- Panama – 1540,60 pkt
- Rosja – 1527,24 pkt
- Polska – 1526,18 pkt
- Walia – 1522,64 pkt
- Szwecja – 1509,79 pkt
- Czechy – 1505,74 pkt
- Paragwaj – 1505,35 pkt
Najbliższe mecze reprezentacji Polski odbędą się dopiero we wrześniu. Podopieczni Jana Urbana wezmą wtedy udział w Lidze Narodów. Podczas zgrupowania zostaną rozegranie nie dwa, a od razu cztery spotkania. Biało-Czerwoni zmierzą się dwa razy z Bośnią i Hercegowiną, a także po jednym razie ze Szwecją oraz Rumunią. Stawką będzie walka o awans do dywizji A Ligi Narodów.