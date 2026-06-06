Ranking FIFA: oto miejsce reprezentacji Polski. Przed nami jest nawet Rosja

Reprezentacja Polski zajmuje dopiero 36. miejsce w rankingu FIFA. Przed drużyną Jana Urbana jest nawet Rosja. Może być jeszcze gorzej przez brak awansu na Mistrzostwa Świata.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Reprezentacja Polski na 36. miejscu w rankingu FIFA

Reprezentacja Polski nie zagra na Mistrzostwach Świata 2026. W finale baraży podopieczni Jana Urbana przegrali ze Szwecją. Ostatnio podczas majowo-czerwcowego zgrupowania Biało-Czerwoni rozegrali dwa spotkania. We Wrocławiu w słabym stylu przegrali z Ukrainą (0:2). Kilka dni później zremisowali z Nigerią (2:2), a cudownego gola na wagę uniknięcia porażki strzelił Przemysław Wiśniewski.

Brak awansu na mundial oraz brak zwycięstw w ostatnich meczach negatywnie wpływa na ranking FIFA. Reprezentacja Polski zajmuje obecnie dopiero 36. miejsce. Przed nami w zestawieniu najlepszych drużyn narodowych na świecie jest nawet Rosja. Wyprzedzają nas również takie zespoły jak Panama, Kanada, Wybrzeże Kości Słoniowej, Egipt czy Ukraina, z którą ostatnio graliśmy.

Ranking FIFA na dzień 06.06.2026:

Argentyna Hiszpania Francja Anglia Portugalia Brazylia Maroko Holandia Belgia Niemcy

Ranking FIFA miejsca 31-40:

Norwegia – 1555,60 pkt

Ukraina – 1549,29 pkt

Wybrzeże Kości Słoniowej – 1540,87 pkt

Panama – 1540,60 pkt

Rosja – 1527,24 pkt

Polska – 1526,18 pkt

Walia – 1522,64 pkt

Szwecja – 1509,79 pkt

Czechy – 1505,74 pkt

Paragwaj – 1505,35 pkt

Najbliższe mecze reprezentacji Polski odbędą się dopiero we wrześniu. Podopieczni Jana Urbana wezmą wtedy udział w Lidze Narodów. Podczas zgrupowania zostaną rozegranie nie dwa, a od razu cztery spotkania. Biało-Czerwoni zmierzą się dwa razy z Bośnią i Hercegowiną, a także po jednym razie ze Szwecją oraz Rumunią. Stawką będzie walka o awans do dywizji A Ligi Narodów.