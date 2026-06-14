Real Madryt sprzeda dwóch piłkarzy. To efekt transferu Cucurelli

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Ferland Mendy

Ferland Mendy oraz Fran Garcia odejdą z Realu Madryt

Real Madryt pozostaje jednym z najbardziej aktywnych klubów na rynku transferowym. Do drużyny Los Blancos wkrótce dołączą Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Bernardo Silva oraz Marc Cucurella. Holender zastąpi Daniego Carvajala na prawej stronie defensywy, Francuz zwiększy rywalizację w środku obrony po odejściu Davida Alaby, a Portugalczyk doda jakości w formacjach ofensywnych. Szczególnie istotne wydaje się jednak sprowadzenie Hiszpana, ponieważ transfer 27-letniego wahadłowego bezpośrednio wpłynie na przyszłość dwóch obecnych zawodników Realu występujących na tej samej pozycji.

Jak poinformował hiszpański dziennik „AS”, Marc Cucurella będzie rywalizował o miejsce w składzie z Alvaro Carrerasem. Dlatego z Ferlandem Mendym oraz Franem Garcią nie wiąże się już większych planów na przyszłość w stołecznym klubie. Obaj piłkarze mają zostać wystawieni na listę transferową. Pierwszy z wymienionych bocznych defensorów od dłuższego czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi, które utrudniają mu regularne występy, natomiast drugi nie przekonał sztabu szkoleniowego do swoich umiejętności. Władze z Santiago Bernabeu liczą na ich sprzedaż podczas letniego okna transferowego.

Na ten moment trudno przewidzieć, gdzie ostatecznie trafią obydwaj zawodnicy. Trzydziestojednoletni Mendy może znajdować się na liście życzeń klubów z Arabii Saudyjskiej, które od kilku lat chętnie sięgają po doświadczonych piłkarzy z Europy. Z kolei dwudziestosześcioletni Garcia od dawna jest łączony z przeprowadzką do Premier League. W jego przypadku najczęściej mówi się o zainteresowaniu ze strony AFC Bournemouth, które poszukuje wzmocnień na lewej stronie obrony.