Hajto w reprezentacji Polski?! Boniek wskazał, w jakiej roli

18:28, 12. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Weszło

Wydaje mi się, że Tomek Hajto bardzo nadawałby się na dyrektora kadry - napisał w swoim felietonie Zbigniew Boniek na łamach Weszło. Obecnie reprezentacja Polski nie ma nikogo na podobnym stanowisku.

Tomasz Hajto
PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Hajto

Tomasz Hajto mógłby zostać dyrektorem reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski w ostatnich latach zmienia selekcjonerów jak rękawiczki. Od zakończenia Mistrzostw Świata 2018 minęło osiem lat. W tym czasie Biało-Czerwoni mieli aż sześciu różnych trenerów. Obecnie za wyniki drużyny narodowej od lipca 2025 roku odpowiada Jan Urban. W przeszłości za kadencji Adama Nawałki w sztabie reprezentacji był Tomasz Iwan, który pracował w roli dyrektora kadry.

Zbigniew Boniek na łamach Weszło wskazał kandydata, który mógłby obecnie pełnić identyczną funkcję w kadrze. Zdaniem byłego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej na dyrektora reprezentacji Polski nadawałby się Tomasz Hajto.

Wydaje mi się, że Tomek Hajto bardzo nadawałby się na dyrektora kadry. Ale jego zatrudnienie nie zależy ode mnie. Ciągle słyszę, że Tomek jest w bardzo dobrych układach z Czarkiem Kuleszą, ale widzę, że ta przyjaźń nie przekłada się na jakąkolwiek rolę Tomka w strukturach polskiej piłki. Natomiast wydaje mi się, że gdyby został dyrektorem reprezentacji, byłaby to korzystna decyzja – pisze Zbigniew Boniek na łamach serwisu Weszło.

Tomasz Hajto to były piłkarz, a także trener. Obecnie pracuje jako ekspert w telewizji. Z orzełkiem na piersi jako zawodnik wystąpił w 61 meczach. Razem z kadrą brał udział w Mistrzostwach Świata 2002. Z kolei w roli trenera pracował m.in. w Jagiellonii Białystok.

