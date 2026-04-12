Hajto w reprezentacji Polski?! Boniek wskazał, w jakiej roli

PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Hajto

Reprezentacja Polski w ostatnich latach zmienia selekcjonerów jak rękawiczki. Od zakończenia Mistrzostw Świata 2018 minęło osiem lat. W tym czasie Biało-Czerwoni mieli aż sześciu różnych trenerów. Obecnie za wyniki drużyny narodowej od lipca 2025 roku odpowiada Jan Urban. W przeszłości za kadencji Adama Nawałki w sztabie reprezentacji był Tomasz Iwan, który pracował w roli dyrektora kadry.

Zbigniew Boniek na łamach Weszło wskazał kandydata, który mógłby obecnie pełnić identyczną funkcję w kadrze. Zdaniem byłego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej na dyrektora reprezentacji Polski nadawałby się Tomasz Hajto.

– Wydaje mi się, że Tomek Hajto bardzo nadawałby się na dyrektora kadry. Ale jego zatrudnienie nie zależy ode mnie. Ciągle słyszę, że Tomek jest w bardzo dobrych układach z Czarkiem Kuleszą, ale widzę, że ta przyjaźń nie przekłada się na jakąkolwiek rolę Tomka w strukturach polskiej piłki. Natomiast wydaje mi się, że gdyby został dyrektorem reprezentacji, byłaby to korzystna decyzja – pisze Zbigniew Boniek na łamach serwisu Weszło.

Tomasz Hajto to były piłkarz, a także trener. Obecnie pracuje jako ekspert w telewizji. Z orzełkiem na piersi jako zawodnik wystąpił w 61 meczach. Razem z kadrą brał udział w Mistrzostwach Świata 2002. Z kolei w roli trenera pracował m.in. w Jagiellonii Białystok.