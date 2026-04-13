FIFA rozważa sensacyjny plan. Polska może zagrać o Mistrzostwa Świata

16:15, 13. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Źródło: The Athletic

Reprezentacja Polski może skorzystać z planu, jaki rozważa FIFA. Z informacji The Athletic wynika, że jeśli Iran wycofa się z Mistrzostw Świata, możliwe są dodatkowe baraże międzykontynentalne.

Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Polska na Mistrzostwach Świata?! FIFA może zdecydować się na dodatkowe baraże

Reprezentacja Polski nie awansowała na Mistrzostwa Świata 2026. W finale baraży Biało-Czerwoni musieli uznać wyższość Szwecji, przegrywając na wyjeździe (2:3). Tym samym po raz pierwszy od 2018 roku zabraknie naszej kadry na mundialu. Biletów na turniej w Stanach Zjednoczonych nie wywalczyła również reprezentacja Włoch. Squadra Azzurra poległa w starciu z Bośnią i Hercegowiną.

Okazuje się jednak, że istnieje marginalna szansa na udział Biało-Czerwonych w Mistrzostwach Świata. Wielką niewiadomą jest reprezentacja Iranu. Co prawda, uzyskali promocję na turniej, ale istnieje prawdopodobieństwo, że złożą rezygnację.

Co w przypadku, jeśli Iran wycofa się z Pucharu Świata? Jak podaje The Athletic, FIFA rozważa zaskakujący pomysł dodatkowych baraży międzykontynentalnych. Udział miałyby wziąć w nich cztery drużyny, z czego dwie z UEFA oraz dwie z AFC (Azja). Tego, kto dokładnie mógłby zagrać o dodatkowy bilet na Mistrzostwa Świata, nie podano. Szczególnie w Europie kandydatów byłoby kilku. Oprócz zespołu Jana Urbana bez awansu są wspomniani już Włosi, a także reprezentacje Danii i Kosowa.

Przypomnijmy, że Mistrzostwa Świata 2026 rozpoczną się 11 czerwca. W związku z tym czasu na podjęcie decyzji pozostało coraz mniej. Tak samo mało czasu jest na zorganizowanie potencjalnych baraży, o których myśli FIFA.

