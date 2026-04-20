Julian Alvarez ma trzy kluby do wyboru, jeśli odejdzie z Atletico

Julian Alvarez cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku transferowym. Z informacji Mundo Deportivo wynika, że chce go nie tylko FC Barcelona. Do wyboru ma także Arsenal i Paris Saint-Germain.

Julian Alvarez będzie jednym z najbardziej rozchwytywanych napastników podczas letniego okna transferowego. Od kilku miesięcy media łączą Argentyńczyka z transferem do FC Barcelony. Problem ma stanowić jednak kwestia finansowa, ponieważ Atletico Madryt odesłało Blaugranę do klauzuli odstępnego, która wynosi aż 500 milionów euro. Nie ma co ukrywać, że tyle nikt nie zapłaci.

Coraz częściej pojawiają się doniesienia, że relacje Alvareza z Simeone nie są najlepsze. Ostatnio poinformowano, że decyzje trenera frustrują zawodnika, a czarę goryczy przelała porażka w finale Pucharu Króla z Realem Sociedad.

Niewykluczone, że mistrz świata z 2022 roku sam poprosi o transfer i zdecyduje się poszukać nowego wyzwania. Mundo Deportivo pisze o trzech klubach, które widzą go u siebie. Alvarez na brak zainteresowania nie może narzekać. Jeśli zdecyduje się odejść z Atletico, będzie wybierał pomiędzy FC Barceloną, Arsenalem i Paris Saint-Germain. Preferowana opcja to oczywiście Duma Katalonii.

Alvarez ma sceptycznie podchodzić do Arsenalu ze względu na fakt, że grał już w Premier League. Z kolei w przypadku PSG ma wątpliwości, ponieważ Luis Enrique dysponuje szerokim składem w ataku i obawia się, że mógłby nie grać regularnie.

Ateltico Madryt sprowadziło Alvareza latem 2024 roku z Man City za 75 milionów euro. Łącznie zagrał w 104 meczach, zdobył 48 goli i zanotował 17 asyst. Transfermarkt wycenia go na 90 milionów euro.