Ten weekend w wykonaniu reprezentantów Polski nie wstrząsnął piłkarską Europą. Formą błysnęli natomiast ci, których Jan Urban dotychczas nie powoływał. Sprawdzamy, jak w miniony weekend radzili sobie biało-czerwoni w ligach zagranicznych.

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Żukowski

Żukowski trafia i zostaje na szczycie

Weekend bez gola Mateusza Żukowskiego to weekend stracony. Taką zasadę wyznaje sam napastnik Magdeburga, który nie zatrzymuje się i regularnie strzela na boiskach 2. Bundesligi. Polak od początku meczu z Paderborn był bardzo aktywny. Zaczął od otrzymania żółtej kartki, ale w protokole meczowym zapisał się także w pozytywny sposób.

Żukowski w 25. minucie zaliczył ostatnie podanie przy wyrównującym trafieniu dla Magdeburga. W 37. minucie Polak wziął sprawy w swoje ręce i doprowadził do remisu 2:2. Jego zespół ostatecznie przegrał 3:4 i wciąż walczy o utrzymanie. W klasyfikacji strzelców Żukowski jest pierwszy, z dwoma golami przewagi nad wiceliderem.

𝐂𝐎 𝐙𝐀 𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀 𝐏𝐎𝐋𝐀𝐊𝐀! 🔥



Mateusz Żukowski się nie zatrzymuje! 💥 Do asysty dokłada bramkę i oddaje hołd Jackowi Magierze 🙏 #BundesTAK 🇩🇪 pic.twitter.com/COAapVUbCw — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 12, 2026

Benedyczak w formie strzeleckiej

Jedna decyzja potrafi pogrążyć, ale też odmienić karierę zawodnika. Adrian Benedyczak na swoim wyborze wygrał wiele, ponieważ na wypożyczeniu w tureckiej Kasimpasie imponuje formą. 25-latek z początkiem lutego zmienił klub, opuszczając tymczasowo włoską Parmę. Do Włoch może wrócić po najlepszym sezonie w karierze.

W miniony weekend Benedyczak strzelił gola na 2:1, który jak się później okazało, wystarczył tylko do zdobycia punktu po remisie 3:3. Polak w lidze tureckiej strzelił już sześć goli. Do wyrównania najlepszego sezonu w seniorskiej karierze pod tym względem brakuje mu czterech trafień.

Polski super rezerwowy w Holandii

Forma dwóch wcześniej wymienionych Polaków to zaskoczenie, chociaż zdążyliśmy już do niej przywyknąć. Prawdziwym szokiem jest natomiast ostatni wyczyn Szymona Włodarczyka w holenderskim Excelsiorze.

Włodarczyk był zimą właściwie skreślony w klubie. Polak rezerwowym stał się w grudniu. Następnie właściwie zniknął na około dwa miesiące, by od przełomu lutego i marca zaliczać jedynie epizody. W ostatnim spotkaniu Polak wszedł na murawę w 79. minucie, a 60 sekund później cieszył się z trzeciej bramki w tym sezonie. Tym samym dał swojej ekipie remis 2:2 ze Zwolle.

Ciekawostka weekendu

W zimowym oknie transferowym z Parmy tymczasowo odszedł Adrian Benedyczak. W klubie cały czas był natomiast inny Polak. 20-letni Daniel Mikołajewski od 2022 roku (z przerwą na krótki pobyt w Zagłębiu Lubin) rozwijał swoją karierę w młodzieżowym zespole Parmy. W tym sezonie zdobył 16 bramek.

Mikołajewski debiutu w Serie A doczekał się z niebyle kim, bo z Napoli. 20-letni napastnik dostał od trenera około 20 minut. Wynik spotkania już się nie zmienił, ale być może Polak dostanie swoje kolejne szanse we włoskiej elicie.

Debiut Daniela Mikołajewskiego! 🤩



Pierwsze minuty 🇵🇱 Polaka na boiskach Serie A! 🤌 Końcówka meczu w Eleven Sports 1. #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/mdmCWVNKrs — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 12, 2026

Ściągawka selekcjonera: występy Polaków za granicą:

Bramkarze: (7)

Łukasz Skorupski (Bologna FC) – poza kadrą (kontuzja) vs Lecce (2:0)

Kamil Grabara (VfL Wolfsburg) – cały mecz vs Eintracht (1:2)

Mateusz Kochalski (Karabach Agdam) – cały mecz vs Shamakhi (0:0)

Marcin Bułka (NEOM FC) – poza kadrą (kontuzja) vs Al Najma (1:2)

Radosław Majecki (Brest) – bez meczu

Cezary Miszta (Rio Ave) – na ławce vs Santa Clara (2:0)

Jakub Stolarczyk (Leicester City) – cały mecz vs Swansea (0:1)

Obrońcy: (14)

Jan Bednarek (FC Porto) – cały mecz ve Estoril (3:1)

Jakub Kiwior (FC Porto) – cały mecz vs Estoril (3:1)

Matty Cash (Aston Villa FC) – 91 minut i żółta kartka vs Nottingham Forest (1:1)

Jan Ziółkowski (AS Roma) – na ławce vs Pisa (3:0)

Tomasz Kędziora (PAOK FC) – bez meczu

Bartosz Bereszyński (Palermo) – na ławce vs Frosinone (1:1)

Kacper Potulski (FSV Mainz) – na ławce vs Freiburg (0:1)

Arkadiusz Pyrka (FC St. Pauli) – cały mecz vs Bayern (0:5)

Adam Dźwigała (FC St. Pauli) – na ławce vs Bayern (0:5)

Sebastian Walukiewicz (US Sassuolo) – 67 minut i żółta kartka vs Genoa (1:2)

Michał Karbownik (Hertha) – od 64. minuty vs Kaiserslautern (0:1)

Tymoteusz Puchacz (Sabah) – cały mecz vs Zira (2:2)

Maik Nawrocki (Hannover 96) – 55 minut vs Darmstadt (2:0)

Patryk Peda (Palermo) – od 46. minuty i żółta kartka vs Frosinone (1:1)

Pomocnicy: (18)

Piotr Zieliński (Inter Mediolan) – 56 minut vs Como (4:3)

Jakub Kamiński (1. FC Koeln) – cały mecz vs Werder (3:1)

Nicola Zalewski (Atalanta) – 55 minut vs Juventus (0:1)

Sebastian Szymański (Stade Rennais) – od 73. minuty vs Angers (2:1)

Michał Skóraś (KAA Gent) – 88 minut i żółta kartka vs Anderlecht (1:3)

Przemysław Frankowski (Stade Rennais) – od 73. minuty vs Angers (2:1)

Jakub Moder (Feyenoord) – cały mecz i żółta kartka vs NEC (1:1)

Jakub Piotrowski (Udinese Calcio) – od 66. minuty vc AC Milan (3:0)

Oskar Pietuszewski (FC Porto) – 60 minut i żółta kartka vs Estoril (3:1)

Bartosz Slisz (Brondby) – cały mecz, gol samobójczy i żółta kartka vs Midtjylland (1:2)

Kacper Kozłowski (Gaziantep FK) – dziś vs Rizespor

Filip Rózga (Sturm Graz) – poza kadrą (kontuzja) vs Hertberg (0:0)

Adrian Przyborek (Lazio) – dziś vs Fiorentina

Łukasz Łakomy (OH Leuven) – od 69. minuty i żółta kartka vs Genk (0:0)

Maxi Oyedele (RC Strasbourg) – bez meczu

Łukasz Poręba (SV Elversberg) – 78 minut vs Schalke (1:2)

Jakub Kałuziński (Basaksehir) – od 68. minuty vs Genclerbirligi (3:0)

Jan Faberski (PEC Zwolle) – poza kadrą (kontuzja) vs Excelsior (2:2)

Napastnicy: (11)

Robert Lewandowski (FC Barcelona) – na ławce vs Espanyol (4:1)

Karol Świderski (Panathinaikos AO) – bez meczu

Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC) – dziś vs Al Ahli

Adam Buksa (Udinese Calcio) – na ławce vs AC Milan (3:0)

Arkadiusz Milik (Juventus FC) – na ławce vs Atalanta (1:0)

Mateusz Żukowski (FC Magdeburg) – cały mecz, gol, asysta i żółta kartka vs Paderborn (3:4)

Adrian Benedyczak (Kasimpasa) – 88 minut i gol vs Goztepe (3:3)

Mateusz Bogusz (Houston Dynamo) – 85 minut vs Colorado Rapids (2:6)

Dawid Kownacki (Hertha) – 64 minuty vs Kaiserslautern (0:1)

Szymon Włodarczyk (Excelsior Rotterdam) – od 79. minuty i gol vs Zwolle (2:2)

Filip Szymczak (Royal Charleroi SC) – na ławce vs Antwerp (2:1)

