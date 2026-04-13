Żukowski trafia i zostaje na szczycie
Weekend bez gola Mateusza Żukowskiego to weekend stracony. Taką zasadę wyznaje sam napastnik Magdeburga, który nie zatrzymuje się i regularnie strzela na boiskach 2. Bundesligi. Polak od początku meczu z Paderborn był bardzo aktywny. Zaczął od otrzymania żółtej kartki, ale w protokole meczowym zapisał się także w pozytywny sposób.
Żukowski w 25. minucie zaliczył ostatnie podanie przy wyrównującym trafieniu dla Magdeburga. W 37. minucie Polak wziął sprawy w swoje ręce i doprowadził do remisu 2:2. Jego zespół ostatecznie przegrał 3:4 i wciąż walczy o utrzymanie. W klasyfikacji strzelców Żukowski jest pierwszy, z dwoma golami przewagi nad wiceliderem.
Benedyczak w formie strzeleckiej
Jedna decyzja potrafi pogrążyć, ale też odmienić karierę zawodnika. Adrian Benedyczak na swoim wyborze wygrał wiele, ponieważ na wypożyczeniu w tureckiej Kasimpasie imponuje formą. 25-latek z początkiem lutego zmienił klub, opuszczając tymczasowo włoską Parmę. Do Włoch może wrócić po najlepszym sezonie w karierze.
W miniony weekend Benedyczak strzelił gola na 2:1, który jak się później okazało, wystarczył tylko do zdobycia punktu po remisie 3:3. Polak w lidze tureckiej strzelił już sześć goli. Do wyrównania najlepszego sezonu w seniorskiej karierze pod tym względem brakuje mu czterech trafień.
Polski super rezerwowy w Holandii
Forma dwóch wcześniej wymienionych Polaków to zaskoczenie, chociaż zdążyliśmy już do niej przywyknąć. Prawdziwym szokiem jest natomiast ostatni wyczyn Szymona Włodarczyka w holenderskim Excelsiorze.
Włodarczyk był zimą właściwie skreślony w klubie. Polak rezerwowym stał się w grudniu. Następnie właściwie zniknął na około dwa miesiące, by od przełomu lutego i marca zaliczać jedynie epizody. W ostatnim spotkaniu Polak wszedł na murawę w 79. minucie, a 60 sekund później cieszył się z trzeciej bramki w tym sezonie. Tym samym dał swojej ekipie remis 2:2 ze Zwolle.
Ciekawostka weekendu
W zimowym oknie transferowym z Parmy tymczasowo odszedł Adrian Benedyczak. W klubie cały czas był natomiast inny Polak. 20-letni Daniel Mikołajewski od 2022 roku (z przerwą na krótki pobyt w Zagłębiu Lubin) rozwijał swoją karierę w młodzieżowym zespole Parmy. W tym sezonie zdobył 16 bramek.
Mikołajewski debiutu w Serie A doczekał się z niebyle kim, bo z Napoli. 20-letni napastnik dostał od trenera około 20 minut. Wynik spotkania już się nie zmienił, ale być może Polak dostanie swoje kolejne szanse we włoskiej elicie.
Ściągawka selekcjonera: występy Polaków za granicą:
Bramkarze: (7)
Łukasz Skorupski (Bologna FC) – poza kadrą (kontuzja) vs Lecce (2:0)
Kamil Grabara (VfL Wolfsburg) – cały mecz vs Eintracht (1:2)
Mateusz Kochalski (Karabach Agdam) – cały mecz vs Shamakhi (0:0)
Marcin Bułka (NEOM FC) – poza kadrą (kontuzja) vs Al Najma (1:2)
Radosław Majecki (Brest) – bez meczu
Cezary Miszta (Rio Ave) – na ławce vs Santa Clara (2:0)
Jakub Stolarczyk (Leicester City) – cały mecz vs Swansea (0:1)
Obrońcy: (14)
Jan Bednarek (FC Porto) – cały mecz ve Estoril (3:1)
Jakub Kiwior (FC Porto) – cały mecz vs Estoril (3:1)
Matty Cash (Aston Villa FC) – 91 minut i żółta kartka vs Nottingham Forest (1:1)
Jan Ziółkowski (AS Roma) – na ławce vs Pisa (3:0)
Tomasz Kędziora (PAOK FC) – bez meczu
Bartosz Bereszyński (Palermo) – na ławce vs Frosinone (1:1)
Kacper Potulski (FSV Mainz) – na ławce vs Freiburg (0:1)
Arkadiusz Pyrka (FC St. Pauli) – cały mecz vs Bayern (0:5)
Adam Dźwigała (FC St. Pauli) – na ławce vs Bayern (0:5)
Sebastian Walukiewicz (US Sassuolo) – 67 minut i żółta kartka vs Genoa (1:2)
Michał Karbownik (Hertha) – od 64. minuty vs Kaiserslautern (0:1)
Tymoteusz Puchacz (Sabah) – cały mecz vs Zira (2:2)
Maik Nawrocki (Hannover 96) – 55 minut vs Darmstadt (2:0)
Patryk Peda (Palermo) – od 46. minuty i żółta kartka vs Frosinone (1:1)
Pomocnicy: (18)
Piotr Zieliński (Inter Mediolan) – 56 minut vs Como (4:3)
Jakub Kamiński (1. FC Koeln) – cały mecz vs Werder (3:1)
Nicola Zalewski (Atalanta) – 55 minut vs Juventus (0:1)
Sebastian Szymański (Stade Rennais) – od 73. minuty vs Angers (2:1)
Michał Skóraś (KAA Gent) – 88 minut i żółta kartka vs Anderlecht (1:3)
Przemysław Frankowski (Stade Rennais) – od 73. minuty vs Angers (2:1)
Jakub Moder (Feyenoord) – cały mecz i żółta kartka vs NEC (1:1)
Jakub Piotrowski (Udinese Calcio) – od 66. minuty vc AC Milan (3:0)
Oskar Pietuszewski (FC Porto) – 60 minut i żółta kartka vs Estoril (3:1)
Bartosz Slisz (Brondby) – cały mecz, gol samobójczy i żółta kartka vs Midtjylland (1:2)
Kacper Kozłowski (Gaziantep FK) – dziś vs Rizespor
Filip Rózga (Sturm Graz) – poza kadrą (kontuzja) vs Hertberg (0:0)
Adrian Przyborek (Lazio) – dziś vs Fiorentina
Łukasz Łakomy (OH Leuven) – od 69. minuty i żółta kartka vs Genk (0:0)
Maxi Oyedele (RC Strasbourg) – bez meczu
Łukasz Poręba (SV Elversberg) – 78 minut vs Schalke (1:2)
Jakub Kałuziński (Basaksehir) – od 68. minuty vs Genclerbirligi (3:0)
Jan Faberski (PEC Zwolle) – poza kadrą (kontuzja) vs Excelsior (2:2)
Napastnicy: (11)
Robert Lewandowski (FC Barcelona) – na ławce vs Espanyol (4:1)
Karol Świderski (Panathinaikos AO) – bez meczu
Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC) – dziś vs Al Ahli
Adam Buksa (Udinese Calcio) – na ławce vs AC Milan (3:0)
Arkadiusz Milik (Juventus FC) – na ławce vs Atalanta (1:0)
Mateusz Żukowski (FC Magdeburg) – cały mecz, gol, asysta i żółta kartka vs Paderborn (3:4)
Adrian Benedyczak (Kasimpasa) – 88 minut i gol vs Goztepe (3:3)
Mateusz Bogusz (Houston Dynamo) – 85 minut vs Colorado Rapids (2:6)
Dawid Kownacki (Hertha) – 64 minuty vs Kaiserslautern (0:1)
Szymon Włodarczyk (Excelsior Rotterdam) – od 79. minuty i gol vs Zwolle (2:2)
Filip Szymczak (Royal Charleroi SC) – na ławce vs Antwerp (2:1)
