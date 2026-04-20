Tottenham chce sprzedać gwiazdę, ale Man Utd nie zapłaci 60 mln euro

Cristian Romero znalazł się w centrum uwagi przed letnim oknem transferowym po poważnej kontuzji kolana. Według CaughtOffside uraz nie tylko osłabił Tottenham na boisku, ale też skomplikował decyzje dotyczące przyszłości obrońcy.

Romero może odejść z Tottenhamu

Cristian Romero doznał kontuzji podczas meczu z Sunderlandem. Uraz wykluczył go z gry do końca sezonu. To poważny cios dla zespołu, który walczy o utrzymanie w Premier League. Nieobecność Argentyńczyka osłabiła defensywę Tottenhamu. Był jednym z liderów i ważnym elementem ustawienia.

Sytuacja wpływa także na decyzje transferowe. Klub mierzy się z presją finansową i analizuje różne scenariusze. W tych warunkach przyszłość zawodnika przestała być pewna. Romero rozegrał w tym sezonie 23 mecze w Premier League. Przez lata był uznawany za kluczową postać defensywy. Jego rola wykraczała poza czysto sportowy wkład.

Władze klubu są jednak otwarte na oferty transferowe. To część szerszego planu zmian finansowych. Tottenham może rozważyć sprzedaż, jeśli pojawi się odpowiednia propozycja. Obecna wycena zawodnika wynosi od 60 do 65 milionów euro. Kwota wynika z jego jakości oraz długiego kontraktu. Umowa obowiązuje do 2029 roku, co daje klubowi mocną pozycję.

Zawodnika ma na oku między innymi Manchester United. Mało jest jednak prawdopodobne, że mając na uwadze obecną kontuzje oraz sytuacje sportową Tottenhamu, zdecyduje się na tak duży wydatek. Sprawa może nabrać tempa po zakończeniu sezonu i ostatecznych rozstrzygnięciach w lidze.

