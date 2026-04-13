Barcelona nie jest priorytetem Lewandowskiego. Dwa powody, przez które może odejść

Robert Lewandowski nie wybrał jeszcze klubu na sezon 2026/2027. Sebastian Staszewski w rozmowie z WP SportoweFakty zasugerował, że FC Barcelona nie jest już dla niego priorytetem.

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Status w klubie i finanse – przez to Lewandowski może opuścić Barcelonę

Robert Lewandowski ma twardy orzech do zgryzienia. Kontrakt z FC Barceloną zbliża się do końca, a na stole leży kilka ofert, które pod kątem finansowym wydają się idealne na koniec kariery. Do tej pory priorytetowo traktował pozostanie w Katalonii, ale sytuacja uległa zmianie. Wpływ na to mają dwie kwestie, o których mówił Sebastian Staszewski w rozmowie z WP SportoweFakty.

Hiszpańskie media mówią wprost – Lewandowski dostanie ofertę kontraktu, ale na dużo gorszych warunkach. Wynagrodzenie, jakie pobiera obecnie, czyli 26 milionów euro za sezon ma zostać zmniejszone aż o połowę. Niektóre źródła sugerowały, że Polak dostał już propozycję, ale Staszewski uważa, że to nie prawda. Oficjalnie klub nie złożył jeszcze propozycji nowej umowy.

Dziennikarz na początku wywiadu zaskoczył, rzucając odważne zdanie w sprawie przyszłości 37-latka. „FC Barcelona nie jest już priorytetem Lewandowskiego” – rzekł Sebastian Staszewski. Po czym wymienił dwa powody, dlaczego tak się stało.

Pierwsza rzecz to kwestia statusu w klubie. Lewandowski wszędzie gdzie grał, był uważany za absolutną gwiazdę. W obecnym sezonie Barcelona mu tego nie zapewniła, ponieważ często reprezentant Polski siadał na ławce rezerwowych, co wywołuje u niego dyskomfort. Druga kwestia to wspomniana wcześniej pensja i obniżka wynagrodzenia aż o połowę. „To nie zachęca do pozostania w Katalonii” – mówi Staszewski. Gdzie zatem mógłby trafić Lewandowski? Wszystko, czego potrzebuje, oferują mu w Arabii Saudyjskiej i USA.

– Te miejsca są w stanie zapewnić mu to, czego potrzebuje. Przede wszystkim – miłość, podziw i regularną grę, bo do obu lig Robert trafiłby jako gwiazda, trzykrotny mistrz Hiszpanii. To znów wpłynęłoby pozytywnie na „Lewego” w kadrze, bo jestem w stanie wyobrazić sobie, że grający w Arabii napastnik strzela gole, jest kochany przez kibiców i na zgrupowanie reprezentacji przylatuje w świetnym nastroju, a nie wkurzony tym, że kolejny mecz spędził na ławce FC Barcelony – przekonuje dziennikarz.