Lewandowski musi podjąć decyzję. Boniek postawił sprawę jasno

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Ważny komunikat dla Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski pozostaje jedną z najważniejszych postaci reprezentacji Polski. W związku z tym według Zbigniewa Bońka jego decyzja dotycząca dalszej gry w kadrze nie może być odkładana w nieskończoność. Były prezes PZPN uważa, że przy obecnej roli napastnika potrzebna jest konkretna deklaracja.

– Robert będzie wkrótce pewnym problemem dla reprezentacji, tak jak zawsze był problemem na przeciwników. Dzisiaj oczekuję jasnej deklaracji jak widzi swoją przyszłość, czy chce grać do czterdziestu lat. Oczekuję jasnych postanowień z prostej przyczyny: Robert jest jednym z najważniejszych ogniw tej drużyny – powiedział Boniek w „Mocy Futbolu” na Kanale Sportowym.

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Były reprezentant Polski odniósł się również do decyzji Lewandowskiego o transferze do Chicago Fire. Nie uważa, aby wybór MLS był błędem, zwłaszcza na tym etapie kariery. – Uważam, że zrobił dobrze, bo w wieku 38 lat można strzelać bramki, natomiast organizm, głowa, psychika… jesteś już troszeczkę innym człowiekiem, na innym poziomie i wydaje mi się, że takie wygaszanie się z wielkiej piłki przez dwa lata w Chicago mu dobrze zrobi – stwierdził 70-latek.

Zbigniew Boniek o Robercie Lewandowskim w Chcago Fire⤵️ "Robert będzie też pewnym problemem w naszej reprezentacji" 👀@BoniekZibi 🗣️ Natomiast ja bym tak nie spychał wszystkiego na kolegów, bo skoro Robert – jak mówicie – gra w lidze, która przypomina II czy III Bundesligę, to… pic.twitter.com/IQ3Z1ZEb8w — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) September 14, 2026

Boniek zaznaczył jednak, że Lewandowski nie może pozostawać w zawieszeniu między klubem a reprezentacją. – Wszystko kręci się wokół niego i musisz wiedzieć, że cały projekt kręci się wokół człowieka, który ma chęć, fizyczność, który piłkarsko, głową jest w centrum projektu. Natomiast jak to będzie tylko przyjechanie i wyjechanie, to może się to odbić negatywnie dla każdej ze stron. Dla mnie Robert może grać ile chce, ale chciałbym, by było to jasno powiedziane – oznajmił Boniek.

Lewandowski ma na swoim koncie 167 występów w drużynie narodowej. Zdobył w nich 89 bramek. Latem tego roku piłkarz trafił do Chicago Fire, z którym ma kontrakt ważny do końca czerwca 2028 roku.