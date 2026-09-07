Urban gra o posadę. Szokujące wieści ws. selekcjonera reprezentacji Polski

17:43, 7. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  WP Sportowe Fakty

Reprezentacja Polski lada moment rozpocznie udział w Lidze Narodów. W programie "Studio Sport" WP SportoweFakty padły szokujące informacje ws. Jana Urbana. Wygląda na to, że selekcjoner gra o posadę.

Jan Urban
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Urban na wylocie. Liga Narodów zdecyduje o przyszłości

Reprezentacja Polski nie awansowała na Mistrzostwa Świata, co było głównym celem w dotychczasowej kadencji Jana Urbana. Obecnie cała uwaga skupia się na przygotowaniach do el. Mistrzostw Europy, które poprzedza udział w Lidze Narodów. Planem miało być odmłodzenie kadry i powołanie młodszych zawodników. Wygląda jednak na to, że zamiast tego będzie gra o wynik, ponieważ selekcjoner walczy o swoją przyszłość na stanowisku.

Plotki o tym, że Urban nie cieszy się dużym zaufaniem władz PZPN-u, pojawiają się od dłuższego czasu. W programie „Studio Sport” na kanale WP SportoweFakty Paweł Wilkowicz zasugerował, że Liga Narodów będzie testem dla selekcjonera, czy dalsza współpraca ma sens.

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Usłyszałem w związku, że Liga Narodów jest testem, czy idziemy dalej z Janem Urbanem, czy nie – powiedział Paweł Wilkowicz.

Jan Urban nie może przetestować tych wszystkich piłkarz, bo wyleci z pracy – dodał Jarosław Koliński.

Z dziennikarzami nie zgodził się Sebastian Staszewski. Zasugerował, że Liga Narodów nie jest priorytetem reprezentacji. Docelowo ma ona służyć przygotowaniu drużyny pod eliminacje Mistrzostw Europy.

Jeśli Jan Urban będzie grał tylko o przetrwanie, to za chwilę będzie miał jeszcze większy problem w eliminacjach. Jeśli nie przygotuje sobie teraz drużyny pod eliminacje, to tam będziemy mieli prawdziwy problem. To nie Liga Narodów jest dla nas priorytetem, tylko powrót na wielki turniej – wtrąca Sebastian Staszewski.

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