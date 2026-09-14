Lamine Yamal rzucił wyzwanie Mbappe. Padła bardzo mocna deklaracja

Lamine Yamal nie ukrywa, że chce Złotej Piłki. Gwiazda FC Barcelony w rozmowie cytowanej przez profil Movistar Plus Deportes na platformie X wskazał też swojego głównego rywala.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal postawił sprawę jasno ws. Złotej Piłki

Lamine Yamal coraz śmielej mówi o swojej pozycji w światowej piłce nożnej. 19-latek został zapytany, komu przyznałby tegoroczną Złotą Piłkę. Jego odpowiedź szybko przerodziła się jednak w jasną deklarację dotyczącą własnych szans na prestiżową nagrodę.

– Szczerze mówiąc, myślę, że jeśli chodzi o najlepszego gracza na świecie, to może jest nas dwóch i myślę, że w tym roku na to zasługuję ze względu na to, co wygrałem – stwierdził Lamine Yamal w rozmowie opublikowanej na profilu Movistar Plus Deportes na platformie X.

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Na tym Hiszpan nie poprzestał. Dopytany, czy drugim zawodnikiem, którego ma na myśli, jest Kylian Mbappe, nie pozostawił większego pola do interpretacji. Piłkarz postawił Francuza obok siebie, tworząc własny duet kandydatów do miana najlepszych piłkarzy globu. – Dla mnie Mbappe i ja jesteśmy dwoma najlepszymi piłkarzami na świecie – powiedział reprezentant Hiszpanii.

"Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo, pero creo que este año el Balón de Oro me lo merecería yo".



‼️ 𝑳𝒂𝒎𝒊𝒏𝒆 𝒀𝒂𝒎𝒂𝒍, en exclusiva en #UniversoValdano.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/YJmUZBVLaU — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 13, 2026

Lamine Yamal został następnie zapytany, czy rzeczywiście jest tak pewny swojej oceny. Odpowiedź tylko potwierdziła jego przekonanie. – Tak, dla mnie jest to bardzo jasne i każdy, kto ogląda mecze, o tym wie – dodał zawodnik.

Słowa piłkarza Barcy pokazują, że 19-latek nie zamierza chować się za skromnością, gdy dyskusja schodzi na tegoroczną Złotą Piłkę. Ceremonia wręczenia prestiżowej nagrody odbędzie się 26 października w Londynie.